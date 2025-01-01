Загиблому льотчику з Луцька Олексію Месю президент присвоїв звання Героя України

Олексію Месю посмертно.



Про це



"Олексій — один із перших українських пілотів, який пройшов навчання на F-16. 26 серпня 2024 року Україна вперше використала F-16 для знищення російських ворожих цілей. Того дня Олексій збив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Того ж дня Олексій загинув", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що, захищаючи нашу країну,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України присвоїв звання Героя Українипосмертно.Про це повідомляють на сторінці "Телебачення Торонто"."Олексій — один із перших українських пілотів, який пройшов навчання на F-16. 26 серпня 2024 року Україна вперше використала F-16 для знищення російських ворожих цілей. Того дня Олексій збив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Того ж дня Олексій загинув", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що, захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України, Олексій Месь . Він героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя.

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