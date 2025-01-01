Загиблому льотчику з Луцька Олексію Месю президент присвоїв звання Героя України

Загиблому льотчику з Луцька Олексію Месю президент присвоїв звання Героя України
Президент України присвоїв звання Героя України Олексію Месю посмертно.

Про це повідомляють на сторінці "Телебачення Торонто".

"Олексій — один із перших українських пілотів, який пройшов навчання на F-16. 26 серпня 2024 року Україна вперше використала F-16 для знищення російських ворожих цілей. Того дня Олексій збив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Того ж дня Олексій загинув", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що, захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України, Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Олексій Месь, льотчик, Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вогонь повністю охопив будинок: загинули матір та син
Сьогодні, 10:33
Загиблому льотчику з Луцька Олексію Месю президент присвоїв звання Героя України
Сьогодні, 10:03
Радник Трампа припустив, що Україна може віддати території в обмін на гарантії безпеки
Сьогодні, 09:34
Три роки пам'яті: волинські театрали вшанували загиблих від російського удару по драмтеатру в Маріуполі
Сьогодні, 09:00
Біля корпусів ВНУ встановили лавочки із сонячними панелями
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Пилипюком Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Пилипюком
09 березень, 12:05
Воїн з Волині Андрій Соловко представлений до нагородження званням Герой України Воїн з Волині Андрій Соловко представлений до нагородження званням Герой України
09 березень, 08:09
24 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Гнатюком 24 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Гнатюком
23 лютий, 08:13
Підтвердили загибель Героя з Волині Євгенія Гутевича Підтвердили загибель Героя з Волині Євгенія Гутевича
22 лютий, 23:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині вогонь повністю охопив будинок: загинули матір та син
Сьогодні, 10:33
 0
Загиблому льотчику з Луцька Олексію Месю президент присвоїв звання Героя України
Сьогодні, 10:03
 0
Радник Трампа припустив, що Україна може віддати території в обмін на гарантії безпеки
Сьогодні, 09:34
 0
Три роки пам'яті: волинські театрали вшанували загиблих від російського удару по драмтеатру в Маріуполі
Сьогодні, 09:00
 0
Біля корпусів ВНУ встановили лавочки із сонячними панелями
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8