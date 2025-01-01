Загиблому льотчику з Луцька Олексію Месю президент присвоїв звання Героя України
Сьогодні, 10:03
Президент України присвоїв звання Героя України Олексію Месю посмертно.
Про це повідомляють на сторінці "Телебачення Торонто".
"Олексій — один із перших українських пілотів, який пройшов навчання на F-16. 26 серпня 2024 року Україна вперше використала F-16 для знищення російських ворожих цілей. Того дня Олексій збив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Того ж дня Олексій загинув", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що, захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України, Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя.
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Про це повідомляють на сторінці "Телебачення Торонто".
"Олексій — один із перших українських пілотів, який пройшов навчання на F-16. 26 серпня 2024 року Україна вперше використала F-16 для знищення російських ворожих цілей. Того дня Олексій збив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Того ж дня Олексій загинув", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що, захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України, Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя.
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