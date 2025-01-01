На Волині вогонь повністю охопив будинок: загинули матір та син

На Волині вогонь повністю охопив будинок: загинули матір та син
Вчора, 16 березня, на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Лісове Маневицької громади Камінь-Каширського району горить житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події скеровано черговий підрозділ 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони сіл Цміни, Костюхнівка та Чарторийськ.

По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів вогонь повністю охопив будинок.

Рятувальники за допомогою водяних стволів о 18:46 локалізували пожежу, а о 19:21 її ліквідували.

Під час гасіння пожежі на місці події виявлено тіла двох людей, імовірно, 98-річної жінки та її 64-річного сина.
На Волині вогонь повністю охопив будинок: загинули матір та син

Обставини загибелі людей та причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці.
На Волині вогонь повністю охопив будинок: загинули матір та син
На Волині вогонь повністю охопив будинок: загинули матір та син
На Волині вогонь повністю охопив будинок: загинули матір та син
На Волині вогонь повністю охопив будинок: загинули матір та син

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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