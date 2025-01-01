У Володимирі відбулася масштабна акція на підтримку полонених та зниклих безвісти воїнів
Сьогодні, 11:40
У неділю, 16 березня, в місті Володимир відбулася масштабна мирна акція на підтримку воїнів, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.
Захід організувало Об'єднання родин полонених та безвісти зниклих військових 14 ОМБр.
Акція розпочалася з молебню у Соборі Різдва Христового, де десятки людей об'єдналися в молитві за долю українських захисників.
Після завершення богослужіння присутні вирушили до Площі Героїв. Там стартувала основна частина акції, в якій взяли участь близько 300 осіб.
Перед громадою виступив міський голова Ігор Пальонка, який висловив слова підтримки родинам військових. У програмі заходу також були виступи артистів та школярів, які підготували номери-присвяти про мужність і героїзм українських воїнів.
Особливим моментом став відкритий мікрофон, під час якого рідні полонених та зниклих безвісти ділилися спогадами про своїх близьких.
Згодом розпочався автопробіг, який став завершальним етапом акції. Близько 20 автомобілів та 20 мотоциклів, у супроводі поліції, проїхали вулицями міста, нагадуючи громадськості про важливість підтримки українських Героїв та їхніх родин.
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Захід організувало Об'єднання родин полонених та безвісти зниклих військових 14 ОМБр.
Акція розпочалася з молебню у Соборі Різдва Христового, де десятки людей об'єдналися в молитві за долю українських захисників.
Після завершення богослужіння присутні вирушили до Площі Героїв. Там стартувала основна частина акції, в якій взяли участь близько 300 осіб.
Перед громадою виступив міський голова Ігор Пальонка, який висловив слова підтримки родинам військових. У програмі заходу також були виступи артистів та школярів, які підготували номери-присвяти про мужність і героїзм українських воїнів.
Особливим моментом став відкритий мікрофон, під час якого рідні полонених та зниклих безвісти ділилися спогадами про своїх близьких.
Згодом розпочався автопробіг, який став завершальним етапом акції. Близько 20 автомобілів та 20 мотоциклів, у супроводі поліції, проїхали вулицями міста, нагадуючи громадськості про важливість підтримки українських Героїв та їхніх родин.
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