На Волині - подвійна ДТП: зіткнулися два автомобілі та вантажівка

На Волині - подвійна ДТП: зіткнулися два автомобілі та вантажівка
На Маневиччині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП з двома постраждалими.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 16 березня, на перехресті доріг сполученням Київ – Ковель – Ягодин та Луцьк – Маневичі – Любешів.

42-річний житель Камінь-Каширського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не надав переваги у русі та зіткнувся з вантажівкою Volvo, яка рухалась по головній дорозі.

За кермом вантажівки перебувала 40-річна лучанка.

Після удару Volkswagen по інерції зіткнувся із автомобілем Citroën, під керуванням 32-річного жителя Маневич.

Внаслідок автопригоди постраждало двоє пасажирів Volkswagen, 15 та 47 років, їх ушпиталили.

Усі учасники ДТП – тверезі.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

На Волині - подвійна ДТП: зіткнулися два автомобілі та вантажівка
На Волині - подвійна ДТП: зіткнулися два автомобілі та вантажівка
На Волині - подвійна ДТП: зіткнулися два автомобілі та вантажівка

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Теги: Волинь, ДТП, поліція
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