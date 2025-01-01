На Волині - подвійна ДТП: зіткнулися два автомобілі та вантажівка

На Маневиччині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП з двома постраждалими.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 16 березня, на перехресті доріг сполученням Київ – Ковель – Ягодин та Луцьк – Маневичі – Любешів.42-річний житель Камінь-Каширського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не надав переваги у русі та зіткнувся з вантажівкою Volvo, яка рухалась по головній дорозі.За кермом вантажівки перебувала 40-річна лучанка.Після удару Volkswagen по інерції зіткнувся із автомобілем Citroën, під керуванням 32-річного жителя Маневич.Внаслідок автопригоди постраждало двоє пасажирів Volkswagen, 15 та 47 років, їх ушпиталили.Усі учасники ДТП – тверезі.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.