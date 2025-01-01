На Волині - подвійна ДТП: зіткнулися два автомобілі та вантажівка
Сьогодні, 11:43
На Маневиччині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП з двома постраждалими.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 16 березня, на перехресті доріг сполученням Київ – Ковель – Ягодин та Луцьк – Маневичі – Любешів.
42-річний житель Камінь-Каширського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не надав переваги у русі та зіткнувся з вантажівкою Volvo, яка рухалась по головній дорозі.
За кермом вантажівки перебувала 40-річна лучанка.
Після удару Volkswagen по інерції зіткнувся із автомобілем Citroën, під керуванням 32-річного жителя Маневич.
Внаслідок автопригоди постраждало двоє пасажирів Volkswagen, 15 та 47 років, їх ушпиталили.
Усі учасники ДТП – тверезі.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 16 березня, на перехресті доріг сполученням Київ – Ковель – Ягодин та Луцьк – Маневичі – Любешів.
42-річний житель Камінь-Каширського району, керуючи автомобілем Volkswagen, не надав переваги у русі та зіткнувся з вантажівкою Volvo, яка рухалась по головній дорозі.
За кермом вантажівки перебувала 40-річна лучанка.
Після удару Volkswagen по інерції зіткнувся із автомобілем Citroën, під керуванням 32-річного жителя Маневич.
Внаслідок автопригоди постраждало двоє пасажирів Volkswagen, 15 та 47 років, їх ушпиталили.
Усі учасники ДТП – тверезі.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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