Сили ППО вночі збили 90 удраних російських дронів, ще 70 безпілотників є локаційно втраченими.Як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 17 березня 2025 року (із 19.30 16 березня) противник атакував 174-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог запускав безпілотники із напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.Станом на 09.00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.70 ворожих безпілотників-імітаторів є локаційно втрачені (без негативних наслідків).Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.