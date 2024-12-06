У волинянки на вулиці грабіжник вирвав з рук мобільний телефон та втік

У волинянки на вулиці грабіжник вирвав з рук мобільний телефон та втік
У Володимирі поліцейські менш ніж за годину розкрили грабіж.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився 16 березня, близько 19 години. Володимирчанка, 1979 року народження, звернулась до поліції про те, що невідома особа просто посеред вулиці відкрито заволоділа її мобільним телефоном та втекла.

Слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції менш ніж за годину знайшли причетного. Це місцевий мешканець, 1989 року народження, який раніше вже мав проблеми з законом і був судимий.

Його затримали.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Володимирського РВП оголосять йому про підозру за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція – від 7 до 10 років позбавлення волі.


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Теги: Волинь, грабіж, поліція
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