Трамп оголосив, коли подзвонить путіну. Про що говоритимуть?

Трамп оголосив, коли подзвонить путіну. Про що говоритимуть?
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зв’язатися з російським лідером володимиром путіним 18 березня, щоб обговорити припинення війни в Україні.

Про це пишуть Reuters та New York Times, повідомляє Громадське.

За його словами, за вихідні було зроблено «багато роботи».

«Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми зможемо, можливо, ми не зможемо, але я думаю, що в нас є дуже хороші шанси», — заявив Трамп.

Він намагається заручитися підтримкою путіна щодо пропозиції щодо 30-денного припинення вогню.

На запитання про те, які поступки розглядають на переговорах про перемирʼя, Трамп відповів, що тривають дискусії щодо «поділу певних активів».

«Я думаю, ми будемо говорити про землю, це багато землі. <...> Ми будемо говорити про електростанції. Це велике питання. Але я думаю, що ми багато з цього вже обговорювали, обидві сторони — Україна і росія», — розповів він.

Можливе припинення вогню

11 березня в місті Джидда відбулися переговори України та США.

За результатами зустрічі США зобов’язалися негайно відновити військову допомогу й надання розвідданих для України.

Своєю чергою Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Як зазначили в Офісі президента, США доведуть цю ініціативу до відома росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до припинення вогню. А втім, наголосив: воно запрацює лише тоді, коли на нього погодиться росія. Лідер рф володимир путін відповів, що москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак є питання, які ще треба обговорити.

А глава ОП Андрій Єрмак заявив, що обговорення деталей щодо можливого припинення вогню між Україною та рф може розпочатися вже цього тижня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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