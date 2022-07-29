На Волині за вихідні затримали 33 п'яних водіїв

На Волині за вихідні затримали 33 п'яних водіїв
Цими вихідними наряди груп реагування патрульної поліції ГУНП склали 33 адмінпротоколи на п’яних водіїв.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Волинські поліцейські проводять системну роботу щодо виявлення водіїв, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, та притягують їх до відповідальності, складаючи протоколи. Далі справи розглядаються в суді.

Так, за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнули 13 водіїв в Луцькому районі, 6 – в Ковельському, 9 – у Володимирському та 5 – у Камінь-Каширському.

У ніч на неділю поліцейські ГРПП у селі Липняни Луцького району зупинили автомобіль Geely під керуванням нетверезого водія, 30-річного жителя району. На чоловіка протягом 2025 року складено уже 5 протоколів за ст. 130 КУпАП. Крім того, правопорушник позбавлений судом права керування транспортним засобом.

Санкція статті за керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 17 000 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.

Якщо це порушення вчинене повторно протягом року, то штраф збільшується вдвічі (до 34 тисяч гривень), а термін позбавлення права керування зростає до 3 років. Якщо ж особа двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, їй загрожує 51 000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами аж на 10 років.

У поліції нагадують, що у 2024 році з вини нетверезих трапилося 100 дорожньо-транспортних пригод, з яких 41 – з потерпілими. В таких аваріях 4 людини загинуло та 56 – травмувалось.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водії, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тимчасово не буде газу у 10 селах на Волині
Сьогодні, 15:09
США виходять з групи, яка розслідує злочини росії в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 14:39
На Волині за вихідні затримали 33 п'яних водіїв
Сьогодні, 14:10
Засуджені на фронті: розповідь бійця, який з тюрми пішов воювати і зараз після поранення лікується в Луцьку
Сьогодні, 13:43
Трамп оголосив, коли подзвонить путіну. Про що говоритимуть?
Сьогодні, 13:02
Схожі новини
На Волині за вихідні покарали пів сотні п'яних водіїв На Волині за вихідні покарали пів сотні п'яних водіїв
10 березень, 17:08
Транспорт для армії: скільки авто не вилучили у п’яних водіїв на Волині і не передали ЗСУ Транспорт для армії: скільки авто не вилучили у п’яних водіїв на Волині і не передали ЗСУ
29 липень, 2022, 12:00
На Волині на блокпостах затримали двох нетверезих водіїв На Волині на блокпостах затримали двох нетверезих водіїв
27 червень, 2022, 21:04
На Волині поліція встановлює особи двох водіїв, причетних до скоєння ДТП На Волині поліція встановлює особи двох водіїв, причетних до скоєння ДТП
10 червень, 2022, 15:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тимчасово не буде газу у 10 селах на Волині
Сьогодні, 15:09
 0
США виходять з групи, яка розслідує злочини росії в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 14:39
 0
На Волині за вихідні затримали 33 п'яних водіїв
Сьогодні, 14:10
 0
Засуджені на фронті: розповідь бійця, який з тюрми пішов воювати і зараз після поранення лікується в Луцьку
Сьогодні, 13:43
 0
Трамп оголосив, коли подзвонить путіну. Про що говоритимуть?
Сьогодні, 13:02
 0
Медіа
відео
1/8