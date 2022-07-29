На Волині за вихідні затримали 33 п'яних водіїв

Цими вихідними наряди груп реагування патрульної поліції ГУНП склали 33 адмінпротоколи на п’яних водіїв.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Волинські поліцейські проводять системну роботу щодо виявлення водіїв, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, та притягують їх до відповідальності, складаючи протоколи. Далі справи розглядаються в суді.Так, за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнули 13 водіїв в Луцькому районі, 6 – в Ковельському, 9 – у Володимирському та 5 – у Камінь-Каширському.У ніч на неділю поліцейські ГРПП у селі Липняни Луцького району зупинили автомобіль Geely під керуванням нетверезого водія, 30-річного жителя району. На чоловіка протягом 2025 року складено уже 5 протоколів за ст. 130 КУпАП. Крім того, правопорушник позбавлений судом права керування транспортним засобом.Санкція статті за керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 17 000 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.Якщо це порушення вчинене повторно протягом року, то штраф збільшується вдвічі (до 34 тисяч гривень), а термін позбавлення права керування зростає до 3 років. Якщо ж особа двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, їй загрожує 51 000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами аж на 10 років.У поліції нагадують, що у 2024 році з вини нетверезих трапилося 100 дорожньо-транспортних пригод, з яких 41 – з потерпілими. В таких аваріях 4 людини загинуло та 56 – травмувалось.