США виходять з групи, яка розслідує злочини росії в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 14:39
США виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно із діями очільника Кремля володимира путіна.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.
Мова йде про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.
За даними співрозмовників NYT, ознайомлених із ситуацією, про вихід США з цієї групи Міністерство юстиції США вже проінформувало європейських посадовців.
Очікується, що про рішення оголосять 17 березня в електронному листі, який розішлють співробітникам і членам материнської організації групи – Агентства Євросоюзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.
Адміністрація експрезидента СШАВ Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році. Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.
Крім того, за даними NYT, адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році тодішнім генпрокурором Мерріком Гарландом і укомплектованої досвідченими прокурорами.
, скоєних після повномасштабного вторгнення в Україну.
У листопаді 2023 року адміністрація Байдена надала $1 млн на підтримку діяльності Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України.
У грудні того ж року Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення чотирьом російським солдатам за воєнні злочини проти американця, який жив в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, що стало першим подібним випадком.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.
Мова йде про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.
За даними співрозмовників NYT, ознайомлених із ситуацією, про вихід США з цієї групи Міністерство юстиції США вже проінформувало європейських посадовців.
Очікується, що про рішення оголосять 17 березня в електронному листі, який розішлють співробітникам і членам материнської організації групи – Агентства Євросоюзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.
Адміністрація експрезидента СШАВ Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році. Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.
Крім того, за даними NYT, адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році тодішнім генпрокурором Мерріком Гарландом і укомплектованої досвідченими прокурорами.
, скоєних після повномасштабного вторгнення в Україну.
У листопаді 2023 року адміністрація Байдена надала $1 млн на підтримку діяльності Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України.
У грудні того ж року Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення чотирьом російським солдатам за воєнні злочини проти американця, який жив в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, що стало першим подібним випадком.
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