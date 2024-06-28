США виходять з групи, яка розслідує злочини росії в Україні, – ЗМІ

володимира путіна.



Про це пише



Мова йде про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.



За даними співрозмовників NYT, ознайомлених із ситуацією, про вихід США з цієї групи Міністерство юстиції США вже проінформувало європейських посадовців.



Очікується, що про рішення оголосять 17 березня в електронному листі, який розішлють співробітникам і членам материнської організації групи – Агентства Євросоюзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.



Адміністрація експрезидента СШАВ Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році. Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.



Крім того, за даними NYT, адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році тодішнім генпрокурором Мерріком Гарландом і укомплектованої досвідченими прокурорами.



, скоєних після повномасштабного вторгнення в Україну.



У листопаді 2023 року адміністрація Байдена надала $1 млн на підтримку діяльності Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України.



У грудні того ж року Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення чотирьом російським солдатам за воєнні злочини проти американця, який жив в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, що стало першим подібним випадком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно із діями очільника КремляПро це пише "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.Мова йде про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.За даними співрозмовників NYT, ознайомлених із ситуацією, про вихід США з цієї групи Міністерство юстиції США вже проінформувало європейських посадовців.Очікується, що про рішення оголосять 17 березня в електронному листі, який розішлють співробітникам і членам материнської організації групи – Агентства Євросоюзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.Адміністрація експрезидента СШАВприєдналася до ICPA у 2023 році. Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.Крім того, за даними NYT, адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році тодішнім генпрокуроромі укомплектованої досвідченими прокурорами., скоєних після повномасштабного вторгнення в Україну.У листопаді 2023 року адміністрація Байдена надала $1 млн на підтримку діяльності Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України.У грудні того ж року Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення чотирьом російським солдатам за воєнні злочини проти американця, який жив в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, що стало першим подібним випадком.

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