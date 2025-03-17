Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах

Андрій Сибіга назвав три фундаментальні речі, які Україна не обговорюватиме на майбутніх перемовинах про завершення війни.



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Перша – це територіальна цілісність і суверенітет. Україна ніколи не визнає окуповану територію.



Друга – це те, що жодна країна не може впливати на рішення України про членство в союзах і Альянсах, будь то НАТО, ЄС чи інше об'єднання.



Росія, як відомо, неодноразово ставила ультиматум, щоб Україна не вступала до НАТО.



Третя – це обмеження обороноздатності України.



"Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій Формулі миру, вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені", – сказав міністр.



12 березня делегації України і США провели в Саудівській Аравії, результатом яких стала згода Києва встановити режим припинення вогню на 30 днів, але за умови аналогічного рішення Росії. Москва офіційної відповіді все ще не дала, хоча володимир путін у спілкуванні з пресою почав висувати власні ультиматуми. На завтра запланована його телефонна розмова з американським президентом Дональдом Трампом, а поки що ясності у питанні того, чи вдасться тимчасово припинити вогонь, немає.



Держсекретар Марко Рубіо, який брав участь у розмовах з українською делегацією в Джидді, сказав, що там піднімали питання окупованих територій. Український президент заявляв, що визнання будь-якої захопленої ворогом території Росією – це червона лінія.



Дональд Трамп повідомляв, що на перемовинах з українцями обговорювали питання контролю над великою станцією – вочевидь, ЗАЕС. А радник з питань нацбезпеки Майк Волц заявляв, що під час перемовин вони дістали карту і "почали на ній малювати, як закінчити цю війну".



Згодом обговорення територій підтвердив і український президент Володимир Зеленський.



Тему ЗАЕС Трамп збирається підняти в розмові з російським диктатором.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справназвав три фундаментальні речі, які Україна не обговорюватиме на майбутніх перемовинах про завершення війни.Про це пише LB.ua Перша – це територіальна цілісність і суверенітет. Україна ніколи не визнає окуповану територію.Друга – це те, що жодна країна не може впливати на рішення України про членство в союзах і Альянсах, будь то НАТО, ЄС чи інше об'єднання.Росія, як відомо, неодноразово ставила ультиматум, щоб Україна не вступала до НАТО.Третя – це обмеження обороноздатності України."Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій Формулі миру, вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені", – сказав міністр.12 березня делегації України і США провели в Саудівській Аравії, результатом яких стала згода Києва встановити режим припинення вогню на 30 днів, але за умови аналогічного рішення Росії. Москва офіційної відповіді все ще не дала, хоча володимир путін у спілкуванні з пресою почав висувати власні ультиматуми. На завтра запланована його телефонна розмова з американським президентом Дональдом Трампом, а поки що ясності у питанні того, чи вдасться тимчасово припинити вогонь, немає.Держсекретар Марко Рубіо, який брав участь у розмовах з українською делегацією в Джидді, сказав, що там піднімали питання окупованих територій. Український президент заявляв, що визнання будь-якої захопленої ворогом території Росією – це червона лінія.повідомляв, що на перемовинах з українцями обговорювали питання контролю над великою станцією – вочевидь, ЗАЕС. А радник з питань нацбезпекизаявляв, що під час перемовин вони дістали карту і "почали на ній малювати, як закінчити цю війну".Згодом обговорення територій підтвердив і український президентТему ЗАЕС Трамп збирається підняти в розмові з російським диктатором.

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