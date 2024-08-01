Погрожував ТЦК пістолетом і стріляв у повітря: 40-річному лучанину обрали запобіжний захід





Лучанин буде під вартою 60 діб. Суд призначив йому заставу у розмірі 121 тисячі гривень, розповіла Ольга Бузулук.



Затриманому чоловіку оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство із застосуванням зброї і погрозу вбивством або заподіянням тяжких тілесних ушкоджень службовій особі.



Що відомо про затримання чоловіка зі зброєю у Луцьку



Чоловіка затримали у суботу, 15 березня, на одній з вулиць неподалік дитячої поліклініки у Луцьку. Як розповіли в терцентрі комплектування і соцпідтримки області, до нього на вулиці для перевірки військово-облікових документів підійшли військові, він дістав зброю і почав погрожувати їм і водіям авто. які намагався зупинити на дорозі.



Того ж дня в ТЦК оприлюднили відео затримання. на ньому видно, що чоловік тікаючи здійснив один постріл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід 40-річному чоловіку, який 15 березня погрожував пневматичним пістолетом працівникам Терцентру комплектування і соцпідтримки та водіям проїжджих авто.Лучанин буде під вартою 60 діб. Суд призначив йому заставу у розмірі 121 тисячі гривень, розповіла Суспільному речниця Нацполіції областіЗатриманому чоловіку оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство із застосуванням зброї і погрозу вбивством або заподіянням тяжких тілесних ушкоджень службовій особі.Чоловіка затримали у суботу, 15 березня, на одній з вулиць неподалік дитячої поліклініки у Луцьку. Як розповіли в терцентрі комплектування і соцпідтримки області, до нього на вулиці для перевірки військово-облікових документів підійшли військові, він дістав зброю і почав погрожувати їм і водіям авто. які намагався зупинити на дорозі.Того ж дня в ТЦК оприлюднили відео затримання. на ньому видно, що чоловік тікаючи здійснив один постріл.

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