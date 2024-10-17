Тимчасово не буде газу у 10 селах на Волині





Про це



Попередньо, обмеження в газопостачанні пов'язане із проведенням ремонтно-профілактичних робіт. З 09:00 до 14:00 послугу можуть призупинити споживачам в селищі Іваничі, селах Біличі, Заболотці, Заставне, Клопочин, Лугове, Павлівка, Самоволя, Старий Порицьк і Старосілля.



В обласній філії зазначили, що в разі повного припинення газопостачання його відновлення відбудеться після завершення запланованих ремонтно-профілактичних робіт. Місцевих жителів просять перекривати крани газових приладів перед тим, як вийти з дому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 19 березня, жителів 10 сів Іваничівської, Павлівської та Литовезької тергромад просять тимчасово обмежити споживання газу.Про це повідомили у Волинській філії "Газмереж", пише Суспільне.Попередньо, обмеження в газопостачанні пов'язане із проведенням ремонтно-профілактичних робіт. З 09:00 до 14:00 послугу можуть призупинити споживачам в селищі Іваничі, селах Біличі, Заболотці, Заставне, Клопочин, Лугове, Павлівка, Самоволя, Старий Порицьк і Старосілля.В обласній філії зазначили, що в разі повного припинення газопостачання його відновлення відбудеться після завершення запланованих ремонтно-профілактичних робіт. Місцевих жителів просять перекривати крани газових приладів перед тим, як вийти з дому.

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