Тимчасово не буде газу у 10 селах на Волині

Тимчасово не буде газу у 10 селах на Волині
У середу, 19 березня, жителів 10 сів Іваничівської, Павлівської та Литовезької тергромад просять тимчасово обмежити споживання газу.

Про це повідомили у Волинській філії "Газмереж", пише Суспільне.

Попередньо, обмеження в газопостачанні пов'язане із проведенням ремонтно-профілактичних робіт. З 09:00 до 14:00 послугу можуть призупинити споживачам в селищі Іваничі, селах Біличі, Заболотці, Заставне, Клопочин, Лугове, Павлівка, Самоволя, Старий Порицьк і Старосілля.

В обласній філії зазначили, що в разі повного припинення газопостачання його відновлення відбудеться після завершення запланованих ремонтно-профілактичних робіт. Місцевих жителів просять перекривати крани газових приладів перед тим, як вийти з дому.

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Теги: Волинь, газ
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