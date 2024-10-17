Тимчасово не буде газу у 10 селах на Волині
Сьогодні, 15:09
У середу, 19 березня, жителів 10 сів Іваничівської, Павлівської та Литовезької тергромад просять тимчасово обмежити споживання газу.
Про це повідомили у Волинській філії "Газмереж", пише Суспільне.
Попередньо, обмеження в газопостачанні пов'язане із проведенням ремонтно-профілактичних робіт. З 09:00 до 14:00 послугу можуть призупинити споживачам в селищі Іваничі, селах Біличі, Заболотці, Заставне, Клопочин, Лугове, Павлівка, Самоволя, Старий Порицьк і Старосілля.
В обласній філії зазначили, що в разі повного припинення газопостачання його відновлення відбудеться після завершення запланованих ремонтно-профілактичних робіт. Місцевих жителів просять перекривати крани газових приладів перед тим, як вийти з дому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинській філії "Газмереж", пише Суспільне.
Попередньо, обмеження в газопостачанні пов'язане із проведенням ремонтно-профілактичних робіт. З 09:00 до 14:00 послугу можуть призупинити споживачам в селищі Іваничі, селах Біличі, Заболотці, Заставне, Клопочин, Лугове, Павлівка, Самоволя, Старий Порицьк і Старосілля.
В обласній філії зазначили, що в разі повного припинення газопостачання його відновлення відбудеться після завершення запланованих ремонтно-профілактичних робіт. Місцевих жителів просять перекривати крани газових приладів перед тим, як вийти з дому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Тимчасово не буде газу у 10 селах на Волині
Сьогодні, 15:09
На Волині за вихідні затримали 33 п'яних водіїв
Сьогодні, 14:10
Засуджені на фронті: розповідь бійця, який з тюрми пішов воювати і зараз після поранення лікується в Луцьку
Сьогодні, 13:43
Трамп оголосив, коли подзвонить путіну. Про що говоритимуть?
Сьогодні, 13:02