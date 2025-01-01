Луцька громада попрощалася із загиблим на Донеччині ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Скрипчука, який віддав своє життя, захищаючи незалежність України. Сьогодні, 17 березня, полеглого воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Лучанин Скрипчук Олександр Феодосійович (10.09.1975 року народження) загинув 13 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого Героя разом із членами родини, друзями, бойовими побратимами долучився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.До спільної молитви за упокій душі спочилого Героя разом із членами родини, друзями, бойовими побратимами долучився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.До спільної молитви за упокій душі спочилого Героя разом із членами родини, друзями, бойовими побратимами долучився і Луцький міський голова Ігор Поліщук.