Магазинів «Галя Балувана» у Луцьку стане вдвічі більше

Алла Теліга, співвласниця та генеральна директорка франчайзингової мережі «Галя Балувана»

Що тепер чекає на «Галю Балувану» у Луцьку?

Де зараз можна придбати продукцію «Галя Балувана» у Луцьку?

вул. Липинського, 7

вул. Дубнівська, 12 (Київський майдан)

пр. Відродження, 20

бульвар Івана Газюка, 7

Північний ринок, маг. №27

Рожище, вул. Незалежності, 5

Ківерці, вул. Шевченка, 8

Горохів, вул. Столярчука, 8а

Які страви можна купити у луцьких магазинах «Галя Балувана»?

традиційні улюблені позиції: заморожені вареники, пельмені, млинці, сирники, котлети, голубці, перші страви тощо;

кондитерські вироби: морозиво, торти, тістечка та інше;

піцу різних видів та смаків;

понад 20 видів готових заморожених страв.

Магазини «Галя Балувана» у Луцьку продовжують роботу у звичному режимі.Про це розповіла співвласниця та генеральна директорка мережі домашніх напівфабрикатів «Галя Балувана»та анонсувала відкриття у Луцьку ще десяти магазинів.«Кілька магазинів франчайзингової мережі «Галя Балувана» у Луцьку переназвали та на них замінили вивіску. Це пов’язано зі зміною структури власності у компанії. Зовсім скоро поряд відкриються нові локації «Галі Балуваної» – з єдиним на усе місто асортиментом, якістю та ціновою політикою», – пояснила Алла Теліга, що зараз відбувається у компанії.Нагадаємо, що наприкінці лютого Алла Теліга стала мажоритарною власницею мережі домашніх напівфабрикатів «Галя Балувана», яку вона заснувала у 2018 році разом зі своїм чоловіком Олександром Телігою та партнером по бізнесу Володимиром Матвійчуком.Алла Теліга також розповіла, що вони з чоловіком мали власні магазини «Галі Балуваної» у Луцьку, а її колишній партнер по бізнесу Володимир Матвійчук – свої. Тобто останні 3 роки бізнес саме у Луцьку вони вели окремо. Це не завжди було зручно для клієнтів, адже асортимент та якість страв могли відрізнятися, виникала постійна плутанина.Тепер Володимир Матвійчук більше не має відношення до мережі «Галя Балувана», тому «перебрендовує» під інші вивіски лише кілька власних магазинів.«По суті, не відбулося нічого незвичного. «Галя Балувана» у Луцьку є і буде, вона тут народилася і звідси даватиме поштовх для розвитку всієї мережі в Україні. Ми невдовзі покриємо ці та інші локації в місті новими магазинами, забезпечивши єдину високу якість, асортимент продукції та цінову політику. Так само мережа продовжує роботу та розвиток по всій країні у звичному режимі», – зазначила підприємиця.Алла Теліга анонсувала відкриття у Луцьку ще десяти магазинів.Підприємиця після змін у мережі планує розширити власне виробництво та збільшити кількість точок продажу продукції «Галі Балуваної» у Луцьку.Магазини у Луцьку, які належать Аллі Телізі, продовжують свою звичну роботу за адресами:Крім того, працюють магазини подружжя Теліг й в інших містах Волинської області:Поціновувачі страв з «Галі Балуваної» можуть придбати:«Планую далі розвивати асортимент продукції, створювати нові категорії. Одне можу сказати напевне: улюблених магазинів «Галя Балувана» та новинок у нашому меню ставатиме лише більше. Тому запрошую усіх до наших магазинів скуштувати нові готові страви та морозиво», – закликала Алла Теліга.