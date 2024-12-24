На Волині зустріли переселенців з Покровська та Костянтинівки

На Волині зустріли переселенців з Покровська та Костянтинівки
Сьогодні, 17 березня, команда Благодійного фонду «Рокада» Волинь долучилася до зустрічі евакуйованих внутрішньо переміщених осіб з Покровська та Костянтинівки.

Про це повідомили на їхній сторінці у фейсбуці.

На Волинь прибуло 16 осіб, в тому числі - з вадами слуху, люди з інвалідністю тощо.

Серед евакуйованих опинився навіть і пухнастий улюбленець однієї з ВПО.

З переселенцями працювали "рокадівські" психологині та соціальні працівниці.

Після зустрічі на вокзалі евакуйованих доправили до тимчасового прихистку на Волині.

Проєкт реалізовується за фінансово підтримки UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні.
На Волині зустріли переселенців з Покровська та Костянтинівки
На Волині зустріли переселенців з Покровська та Костянтинівки
На Волині зустріли переселенців з Покровська та Костянтинівки
На Волині зустріли переселенців з Покровська та Костянтинівки

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Теги: Волинь, переселенці
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