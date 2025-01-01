Загинув за Україну: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Арсеном Цехошем
Сьогодні, 18:04
18 березня відбудеться прощання з військовослужбовцем Арсеном Цехошем.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У вівторок, 18 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Цехоша Арсена Віталійовича (02.04.1985 року народження), який загинув 13 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Піддубці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У вівторок, 18 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Цехоша Арсена Віталійовича (02.04.1985 року народження), який загинув 13 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі у селі Піддубці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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