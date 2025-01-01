Загинув за Україну: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Арсеном Цехошем

Загинув за Україну: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Арсеном Цехошем
18 березня відбудеться прощання з військовослужбовцем Арсеном Цехошем.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У вівторок, 18 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Цехоша Арсена Віталійовича (02.04.1985 року народження), який загинув 13 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.

Поховають Героя на кладовищі у селі Піддубці.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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