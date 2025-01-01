Загинув за Україну: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Арсеном Цехошем

Арсеном Цехошем.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У вівторок, 18 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Цехоша Арсена Віталійовича (02.04.1985 року народження), який загинув 13 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.



Поховають Героя на кладовищі у селі Піддубці.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 березня відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у Луцькій міській раді.У вівторок, 18 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Цехоша Арсена Віталійовича (02.04.1985 року народження), який загинув 13 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.Поховають Героя на кладовищі у селі Піддубці.

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