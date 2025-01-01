Прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково

Прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково
Британський прем’єр Кір Стармер висловив готовність розмістити війська в Україні на багаторічний термін, щоб підтримувати потенційне перемир’я у розв’язаній Росією війні і запобігти повторному вторгненню.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Times.

Джерело The Times у британському уряді розповіло, що розгортання військ під проводом Британії буде безстроковим.

"Це буде довгострокове зобов'язання, йдеться про роки. Стільки, скільки буде потрібно для збереження мирної угоди і стримування Росії", – сказав співрозмовник видання.

Керівники оборонних відомств з "коаліції рішучих" зустрінуться в Лондоні в четвер, щоб обговорити "з великою конкретністю", де саме мають бути розгорнуті миротворчі сили.

Близько десятка країн, зокрема, Британія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 тисяч військовослужбовців. Інші країни готові допомогти зброєю та логістикою.

Однак наразі невідомо, чи будуть миротворчі сили уповноважені відкривати вогонь проти російських солдатів у разі агресії.

"Правила ведення бою", ймовірно, будуть обговорюватися найближчими днями, зазначає видання.

План передбачає припинення вогню "в повітрі і на морі", щоб можна було легко відстежувати будь-які потенційні порушення з боку Росії. За цим послідує повне припинення вогню, а потім і введення іноземного контингенту.

Росія неодноразово заявляла, що не погодиться на присутність миротворчих сил в Україні. Однак президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія не матиме права голосу в питанні розгортання іноземних військ.

Повідомляли також, що Стармер на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 15 березня виклав плани щодо західного "миротворчого контингенту" для України чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців.

Водночас британський премʼєр додав, що будь-які плани стосовно України після припинення вогню потребуватимуть співпраці зі Сполученими Штатами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загинув за Україну: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Арсеном Цехошем
Сьогодні, 18:04
Магазинів «Галя Балувана» у Луцьку стане вдвічі більше
Сьогодні, 17:50
Прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково
Сьогодні, 17:40
У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Скрипчука
Сьогодні, 16:42
Погрожував ТЦК пістолетом і стріляв у повітря: 40-річному лучанину обрали запобіжний захід
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
Загинув за Україну: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Арсеном Цехошем Загинув за Україну: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Арсеном Цехошем
Сьогодні, 18:04
У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Скрипчука У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Скрипчука
Сьогодні, 16:42
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сьогодні, 15:41
США виходять з групи, яка розслідує злочини росії в Україні, – ЗМІ США виходять з групи, яка розслідує злочини росії в Україні, – ЗМІ
Сьогодні, 14:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загинув за Україну: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Арсеном Цехошем
Сьогодні, 18:04
 0
Магазинів «Галя Балувана» у Луцьку стане вдвічі більше
Сьогодні, 17:50
 0
Прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково
Сьогодні, 17:40
 0
У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Скрипчука
Сьогодні, 16:42
 0
Погрожував ТЦК пістолетом і стріляв у повітря: 40-річному лучанину обрали запобіжний захід
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8