Прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково

Британський прем’єрвисловив готовність розмістити війська в Україні на багаторічний термін, щоб підтримувати потенційне перемир’я у розв’язаній Росією війні і запобігти повторному вторгненню.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Times.Джерело The Times у британському уряді розповіло, що розгортання військ під проводом Британії буде безстроковим."Це буде довгострокове зобов'язання, йдеться про роки. Стільки, скільки буде потрібно для збереження мирної угоди і стримування Росії", – сказав співрозмовник видання.Керівники оборонних відомств з "коаліції рішучих" зустрінуться в Лондоні в четвер, щоб обговорити "з великою конкретністю", де саме мають бути розгорнуті миротворчі сили.Близько десятка країн, зокрема, Британія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 тисяч військовослужбовців. Інші країни готові допомогти зброєю та логістикою.Однак наразі невідомо, чи будуть миротворчі сили уповноважені відкривати вогонь проти російських солдатів у разі агресії."Правила ведення бою", ймовірно, будуть обговорюватися найближчими днями, зазначає видання.План передбачає припинення вогню "в повітрі і на морі", щоб можна було легко відстежувати будь-які потенційні порушення з боку Росії. За цим послідує повне припинення вогню, а потім і введення іноземного контингенту.Росія неодноразово заявляла, що не погодиться на присутність миротворчих сил в Україні. Однак президент Франціїзаявив, що Росія не матиме права голосу в питанні розгортання іноземних військ.Повідомляли також, що Стармер на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 15 березня виклав плани щодо західного "миротворчого контингенту" для України чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців.Водночас британський премʼєр додав, що будь-які плани стосовно України після припинення вогню потребуватимуть співпраці зі Сполученими Штатами.