Через артобстріл на Донеччині загинув воїн з Волині Федір Шклярук

Через артобстріл на Донеччині загинув воїн з Волині Федір Шклярук
Знову трагічна звістка сколихнула Волинь та Колківську громаду. Війна забрала життя ще одного воїна-волинянина.

Про це повідомляють у Колківській громаді.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 16 березня 2025 року, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Донецькій області, загинув наш земляк, солдат, ШКЛЯРУК Федір Васильович з села Заріччя.
Федір Васильович, водій 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батереї, народжений 14.09.1973 р., віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави", - йдеться на сторінці Колківської громади.

Про дату та час зустрічі і поховання Героя буде повідомлено пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Колки, війна, загибель, смерть, втрата, Федір Шклярук
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