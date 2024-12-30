Через артобстріл на Донеччині загинув воїн з Волині Федір Шклярук
Сьогодні, 20:35
Знову трагічна звістка сколихнула Волинь та Колківську громаду. Війна забрала життя ще одного воїна-волинянина.
Про це повідомляють у Колківській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо, що 16 березня 2025 року, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Донецькій області, загинув наш земляк, солдат, ШКЛЯРУК Федір Васильович з села Заріччя.
Федір Васильович, водій 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батереї, народжений 14.09.1973 р., віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави", - йдеться на сторінці Колківської громади.
Про дату та час зустрічі і поховання Героя буде повідомлено пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомляють у Колківській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо, що 16 березня 2025 року, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Донецькій області, загинув наш земляк, солдат, ШКЛЯРУК Федір Васильович з села Заріччя.
Федір Васильович, водій 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батереї, народжений 14.09.1973 р., віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави", - йдеться на сторінці Колківської громади.
Про дату та час зустрічі і поховання Героя буде повідомлено пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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