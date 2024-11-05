У місті на Волині горить підприємство, працює 3 екіпажі рятувальників. ФОТО

У місті Ківерці трапилася загоряння в одному із приміщень місцевого підприємства.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.Увечері 17 березня в м. Ківерці трапилася пожежа в одній з будівель виробничого підприємства. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 19:04. Уже за 3 хвилини після виклику до місця події прибув перший екіпаж рятувальників.Загалом на місці події зосереджені сили і засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів м. Ківерець і Луцька, оперативно-координаційного центру. Також до гасіння долучилася добровільна пожежна команда Шведського центру допомоги.На гасіння подано 6 водяних стволів. Водопостачання здійснюється з пожежної водойми на території об'єкту та міських пожежних гідрантів.Потерпілих та загиблих немає. Гасіння триває.