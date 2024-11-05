У місті на Волині горить підприємство, працює 3 екіпажі рятувальників. ФОТО

У місті на Волині горить підприємство, працює 3 екіпажі рятувальників. ФОТО
У місті Ківерці трапилася загоряння в одному із приміщень місцевого підприємства.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Увечері 17 березня в м. Ківерці трапилася пожежа в одній з будівель виробничого підприємства. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 19:04. Уже за 3 хвилини після виклику до місця події прибув перший екіпаж рятувальників.

Загалом на місці події зосереджені сили і засоби трьох пожежно-рятувальних підрозділів м. Ківерець і Луцька, оперативно-координаційного центру. Також до гасіння долучилася добровільна пожежна команда Шведського центру допомоги.
У місті на Волині горить підприємство, працює 3 екіпажі рятувальників. ФОТО
У місті на Волині горить підприємство, працює 3 екіпажі рятувальників. ФОТО

На гасіння подано 6 водяних стволів. Водопостачання здійснюється з пожежної водойми на території об'єкту та міських пожежних гідрантів.
Потерпілих та загиблих немає. Гасіння триває.
У місті на Волині горить підприємство, працює 3 екіпажі рятувальників. ФОТО

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Теги: Волинь, ДСНС, Україна, Ківерці
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