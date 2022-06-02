У волинського воїна та призера Ігор Нескорених народився первісток

Ветеран російсько-української війни з Волині та призер Ігор Нескоренихстав батьком.Про це повідомили у Ковельському МТМО."Щиро вітаємо бронзового призера Ігор Нескорених-2025, ветерана війни Костянтина Копелюка та його дружину Олександру з особливою подією – народженням сина! Нехай Ваш малюк зростає здоровим, щасливим, у злагоді й турботі. А новий період Вашого сімейного життя нехай буде сповнений незабутніми моментами! Дякуємо, що обрали пологовий будинок Ковельського МТМО і довірили появу на світ Вашого первістка команді наших професіоналів", - йдеться у дописі на сторінці медзакладу.Заради мирного дитинства свого сина і тисяч українських дітей Костянтин Копелюк боронив Україну з перших днів повномасштабної війни. Після важкого поранення волинянин продовжує захищати честь держави у спорті.