18 березня на Волині: гортаючи каледар

Сьогодні святкують день народження журналістка(на фото), колишній директор комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс»Також день народження 18 березня у директора територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста Луцька, голови Волинської обласної організації УТОГВітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.Іменинники сьогоднішнього дня – Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталія.У березні у православних вірян починається Великий піст 2024 - найсуворіший і найтриваліший у році. Потрібен він для тілесного і духовного очищення людини перед світлим Великоднем. Великий піст триває 48 днів - у 2024 році він настане з 18 березня по 4 травня.