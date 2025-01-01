Волинські піротехніки показали, як працюють на деокупованих територіях. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Піротехніки ДСНС Волині працюють на деокупованих територіях і показали декілька фото з місць служби.
Фото та розповідь оприлюднили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
Зруйнована вибухами, розрізана кратерами, пошматована уламками — українська земля нагадує понівечене людське тіло. Кожен клаптик зберігає сліди бойових дій. Такою її бачать сапери ДСНС — одні з перших, хто заходить у зони, де ще небезпечно.
Ці фото зроблені безпілотником з 15-метрової висоти в одній зі східних областей. Нині там працює група волинських піротехніків. У лютому вони вирушили на чергову ротацію: виконують перший етап розмінування — нетехнічне обстеження деокупованих територій.
Волиняни визначають межі забруднених ділянок, типи й розташування вибухонебезпечних предметів. Це дозволяє планувати роботу точніше: не витрачати час і ресурси на безпечних зонах і не пропустити небезпечні місця. Вони аналізують супутникові й аерофотознімки, спілкуються з місцевими, які можуть вказати на підозрілі локації чи нерозірвані боєприпаси.
Далі — виїзд на місцевість. Використовуючи дрони та GPS-навігатори, сапери обстежують величезні площі. Лише за місяць волинські піротехніки перевірили майже 240 гектарів сільськогосподарських угідь.
Це лише початок. Попереду — розмінування, очищення, повернення землі до життя. Бо навіть після найважчих ран вона здатна відродитися. Їй тільки потрібно допомогти.
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Фото та розповідь оприлюднили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
Зруйнована вибухами, розрізана кратерами, пошматована уламками — українська земля нагадує понівечене людське тіло. Кожен клаптик зберігає сліди бойових дій. Такою її бачать сапери ДСНС — одні з перших, хто заходить у зони, де ще небезпечно.
Ці фото зроблені безпілотником з 15-метрової висоти в одній зі східних областей. Нині там працює група волинських піротехніків. У лютому вони вирушили на чергову ротацію: виконують перший етап розмінування — нетехнічне обстеження деокупованих територій.
Волиняни визначають межі забруднених ділянок, типи й розташування вибухонебезпечних предметів. Це дозволяє планувати роботу точніше: не витрачати час і ресурси на безпечних зонах і не пропустити небезпечні місця. Вони аналізують супутникові й аерофотознімки, спілкуються з місцевими, які можуть вказати на підозрілі локації чи нерозірвані боєприпаси.
Далі — виїзд на місцевість. Використовуючи дрони та GPS-навігатори, сапери обстежують величезні площі. Лише за місяць волинські піротехніки перевірили майже 240 гектарів сільськогосподарських угідь.
Це лише початок. Попереду — розмінування, очищення, повернення землі до життя. Бо навіть після найважчих ран вона здатна відродитися. Їй тільки потрібно допомогти.
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