Волинські піротехніки показали, як працюють на деокупованих територіях. ФОТО

Волинські піротехніки показали, як працюють на деокупованих територіях. ФОТО
Піротехніки ДСНС Волині працюють на деокупованих територіях і показали декілька фото з місць служби.

Фото та розповідь оприлюднили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

Зруйнована вибухами, розрізана кратерами, пошматована уламками — українська земля нагадує понівечене людське тіло. Кожен клаптик зберігає сліди бойових дій. Такою її бачать сапери ДСНС — одні з перших, хто заходить у зони, де ще небезпечно.

Ці фото зроблені безпілотником з 15-метрової висоти в одній зі східних областей. Нині там працює група волинських піротехніків. У лютому вони вирушили на чергову ротацію: виконують перший етап розмінування — нетехнічне обстеження деокупованих територій.
Волинські піротехніки показали, як працюють на деокупованих територіях. ФОТО
Волинські піротехніки показали, як працюють на деокупованих територіях. ФОТО

Волиняни визначають межі забруднених ділянок, типи й розташування вибухонебезпечних предметів. Це дозволяє планувати роботу точніше: не витрачати час і ресурси на безпечних зонах і не пропустити небезпечні місця. Вони аналізують супутникові й аерофотознімки, спілкуються з місцевими, які можуть вказати на підозрілі локації чи нерозірвані боєприпаси.
Волинські піротехніки показали, як працюють на деокупованих територіях. ФОТО

Далі — виїзд на місцевість. Використовуючи дрони та GPS-навігатори, сапери обстежують величезні площі. Лише за місяць волинські піротехніки перевірили майже 240 гектарів сільськогосподарських угідь.
Волинські піротехніки показали, як працюють на деокупованих територіях. ФОТО
Волинські піротехніки показали, як працюють на деокупованих територіях. ФОТО

Це лише початок. Попереду — розмінування, очищення, повернення землі до життя. Бо навіть після найважчих ран вона здатна відродитися. Їй тільки потрібно допомогти.

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Теги: Волинь, Україна, деокупація, війна, ДСНС, піротехніки
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