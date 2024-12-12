Україна успішно випробувала дрон, який може подолати 3000 кілометрів





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



"Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше - це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3000 км пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави", - сказав Зеленський.



Також сьогодні президенту доповідали щодо застосування українських ракет, зокрема "Довгого Нептуна".



"Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами", - зазначив глава держави.



За його словами, український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім у Європі, - це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті.



"Потрібні нові речі. Достатньо сучасної технологічної зброї. Достатньо видатків на оборону. Достатньо інвестицій в оборонне виробництво. І головне - мотивація. Мотивація захищати свій дім. А це означає контингенти, які мають відповідний бойовий досвід і які тренуються в тих, хто має цей досвід", - додав Зеленський.



Дрони українського виробництва

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна поступово масштабувала виробництво безпілотників та навіть перевиконала план у 2024 році.



Ще торік міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова йде про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.



Як повідомили у Міноборони, у 2025 році рівень забезпечення ЗСУ безпілотними системами, особливо FPV-дронами, зріс. Тепер ця цифра становить вже близько 200 тисяч одиниць на місяць.



Окрім того, Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет. Ба більше, ударні дрони України дальнього радіуса дії стали певною заміною для далекобійних ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна успішно випробувала власний далекобійний дрон, який може долати 3000 км.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України"Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше - це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3000 км пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави", - сказав Зеленський.Також сьогодні президенту доповідали щодо застосування українських ракет, зокрема "Довгого Нептуна"."Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами", - зазначив глава держави.За його словами, український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім у Європі, - це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті."Потрібні нові речі. Достатньо сучасної технологічної зброї. Достатньо видатків на оборону. Достатньо інвестицій в оборонне виробництво. І головне - мотивація. Мотивація захищати свій дім. А це означає контингенти, які мають відповідний бойовий досвід і які тренуються в тих, хто має цей досвід", - додав Зеленський.Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна поступово масштабувала виробництво безпілотників та навіть перевиконала план у 2024 році.Ще торік міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова йде про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.Як повідомили у Міноборони, у 2025 році рівень забезпечення ЗСУ безпілотними системами, особливо FPV-дронами, зріс. Тепер ця цифра становить вже близько 200 тисяч одиниць на місяць.Окрім того, Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет. Ба більше, ударні дрони України дальнього радіуса дії стали певною заміною для далекобійних ракет.

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