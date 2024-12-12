Україна успішно випробувала дрон, який може подолати 3000 кілометрів

Україна успішно випробувала дрон, який може подолати 3000 кілометрів
Україна успішно випробувала власний далекобійний дрон, який може долати 3000 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше - це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3000 км пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави", - сказав Зеленський.

Також сьогодні президенту доповідали щодо застосування українських ракет, зокрема "Довгого Нептуна".

"Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами", - зазначив глава держави.

За його словами, український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім у Європі, - це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті.

"Потрібні нові речі. Достатньо сучасної технологічної зброї. Достатньо видатків на оборону. Достатньо інвестицій в оборонне виробництво. І головне - мотивація. Мотивація захищати свій дім. А це означає контингенти, які мають відповідний бойовий досвід і які тренуються в тих, хто має цей досвід", - додав Зеленський.

Дрони українського виробництва
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна поступово масштабувала виробництво безпілотників та навіть перевиконала план у 2024 році.

Ще торік міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова йде про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

Як повідомили у Міноборони, у 2025 році рівень забезпечення ЗСУ безпілотними системами, особливо FPV-дронами, зріс. Тепер ця цифра становить вже близько 200 тисяч одиниць на місяць.

Окрім того, Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет. Ба більше, ударні дрони України дальнього радіуса дії стали певною заміною для далекобійних ракет.

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Теги: Україна, війна, озброєння, дрони
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