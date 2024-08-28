Волинські спортсменки завоювали нагороди на чемпіонаті України

Волинські спортсменки-легкоатлетки завоювали нагороди на чемпіонаті України, який відбувався з 13 до 16 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці фейсьук-спільноти "Нововолинськ спорт".Волинянки показали гарні результати на Чемпіонаті України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкої атлетики у приміщенні серед спортсменів 2012–2013 р.н.Так,стала чемпіонкою (60 м + стрибки у довжину) та виконала норматив III дорослого розряду на дистанції 60 м, апокращила свій особистий результат у бігу на 200 м та також виконала норматив III дорослого розряду у приміщенні.Тренеркою легкоатлеток є