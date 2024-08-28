Волинські спортсменки завоювали нагороди на чемпіонаті України

Волинські спортсменки завоювали нагороди на чемпіонаті України
Волинські спортсменки-легкоатлетки завоювали нагороди на чемпіонаті України, який відбувався з 13 до 16 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці фейсьук-спільноти "Нововолинськ спорт".

Волинянки показали гарні результати на Чемпіонаті України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкої атлетики у приміщенні серед спортсменів 2012–2013 р.н.
Волинські спортсменки завоювали нагороди на чемпіонаті України

Так, Кінащук Катерина стала чемпіонкою (60 м + стрибки у довжину) та виконала норматив III дорослого розряду на дистанції 60 м, аХотько Анна покращила свій особистий результат у бігу на 200 м та також виконала норматив III дорослого розряду у приміщенні.
Волинські спортсменки завоювали нагороди на чемпіонаті України

Тренеркою легкоатлеток є Оксана Сливка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, спорт, легка атлетика, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські спортсменки завоювали нагороди на чемпіонаті України
Сьогодні, 07:32
На Волині поліцейські склали 33 протоколи на п'яних водіїв
Сьогодні, 05:28
Україна успішно випробувала дрон, який може подолати 3000 кілометрів
Сьогодні, 03:41
Волинські піротехніки показали, як працюють на деокупованих територіях. ФОТО
Сьогодні, 01:15
18 березня на Волині: гортаючи каледар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Двоє волинських скороходів завоювали медалі на Чемпіонаті України Двоє волинських скороходів завоювали медалі на Чемпіонаті України
21 лютий, 21:59
Спортсменка з Волині стала призеркою чемпіонату України Спортсменка з Волині стала призеркою чемпіонату України
04 лютий, 01:15
Волинянка вийшла до півфіналу юніорського чемпіонату світу з легкої атлетики Волинянка вийшла до півфіналу юніорського чемпіонату світу з легкої атлетики
28 серпень, 2024, 07:32
Волиняни – чемпіони України з пляжного гандболу Волиняни – чемпіони України з пляжного гандболу
13 червень, 2024, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські спортсменки завоювали нагороди на чемпіонаті України
Сьогодні, 07:32
 0
На Волині поліцейські склали 33 протоколи на п'яних водіїв
Сьогодні, 05:28
 0
Україна успішно випробувала дрон, який може подолати 3000 кілометрів
Сьогодні, 03:41
 0
Волинські піротехніки показали, як працюють на деокупованих територіях. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
18 березня на Волині: гортаючи каледар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8