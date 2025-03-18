Трамп заявив, що багато елементів угоди про мир вже узгоджені з путіним
Сьогодні, 09:07
Президент США Дональд Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України були узгоджені з володимиром путіним.
Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише Українська правда.
За словами Трампа, його розмова з путіним відбудеться зранку 18 березня (за північноамериканським східним часом).
"Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть", - йдеться в повідомленні.
Трамп також заявив, що "щотижня у війні гинуть 2 500 солдатів з обох сторін", хоча не навів джерел цієї інформації.
"Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з президентом путіним", – наголосив Трамп.
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Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише Українська правда.
За словами Трампа, його розмова з путіним відбудеться зранку 18 березня (за північноамериканським східним часом).
"Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть", - йдеться в повідомленні.
Трамп також заявив, що "щотижня у війні гинуть 2 500 солдатів з обох сторін", хоча не навів джерел цієї інформації.
"Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з президентом путіним", – наголосив Трамп.
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