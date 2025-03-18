Трамп заявив, що багато елементів угоди про мир вже узгоджені з путіним

Дональд Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України були узгоджені з володимиром путіним.



Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише



За словами Трампа, його розмова з путіним відбудеться зранку 18 березня (за північноамериканським східним часом).



"Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть", - йдеться в повідомленні.



Трамп також заявив, що "щотижня у війні гинуть 2 500 солдатів з обох сторін", хоча не навів джерел цієї інформації.



"Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з президентом путіним", – наголосив Трамп.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзаявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України були узгоджені зПро це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише Українська правда За словами Трампа, його розмова з путіним відбудеться зранку 18 березня (за північноамериканським східним часом)."Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть", - йдеться в повідомленні.Трамп також заявив, що "щотижня у війні гинуть 2 500 солдатів з обох сторін", хоча не навів джерел цієї інформації."Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з президентом путіним", – наголосив Трамп.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію