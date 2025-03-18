Трамп заявив, що багато елементів угоди про мир вже узгоджені з путіним

Трамп заявив, що багато елементів угоди про мир вже узгоджені з путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України були узгоджені з володимиром путіним.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише Українська правда.

За словами Трампа, його розмова з путіним відбудеться зранку 18 березня (за північноамериканським східним часом).

"Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть", - йдеться в повідомленні.

Трамп також заявив, що "щотижня у війні гинуть 2 500 солдатів з обох сторін", хоча не навів джерел цієї інформації.

"Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з президентом путіним", – наголосив Трамп.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завищені ціни на ліки у волинських аптеках: скільки порушень виявили
Сьогодні, 09:43
Трамп заявив, що багато елементів угоди про мир вже узгоджені з путіним
Сьогодні, 09:07
У Луцьку перекриють проїзд між двома вулицями в центрі міста
Сьогодні, 08:25
Волинські спортсменки завоювали нагороди на чемпіонаті України
Сьогодні, 07:32
На Волині поліцейські склали 33 протоколи на п'яних водіїв
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Трамп готовий «залучити важелі впливу на Москву»: заява Білого дому перед розмовою з путіним Трамп готовий «залучити важелі впливу на Москву»: заява Білого дому перед розмовою з путіним
17 березень, 23:19
Загинув за Україну: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Арсеном Цехошем Загинув за Україну: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Арсеном Цехошем
17 березень, 18:04
Прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково Прем'єр Британії готовий розмістити війська в Україні безстроково
17 березень, 17:40
У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Скрипчука У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Олександра Скрипчука
17 березень, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завищені ціни на ліки у волинських аптеках: скільки порушень виявили
Сьогодні, 09:43
 0
Трамп заявив, що багато елементів угоди про мир вже узгоджені з путіним
Сьогодні, 09:07
 0
У Луцьку перекриють проїзд між двома вулицями в центрі міста
Сьогодні, 08:25
 0
Волинські спортсменки завоювали нагороди на чемпіонаті України
Сьогодні, 07:32
 0
На Волині поліцейські склали 33 протоколи на п'яних водіїв
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8