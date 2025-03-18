У Києві уламки дрона впали на територію школи
Сьогодні, 10:00
У Києві під час ранкової повітряної тривоги уламки російського дрона впали на територію навчального закладу в Деснянському районі.
За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що діти в цей час були в укритті, пише LB.ua.
На відкритій місцевості виникло загоряння. Працюють служби.
Дані про пошкодження та поранених уточнюють.
За інформацією Віталія Кличка, навчальним закладом є школа.
Цієї ночі ППО збила 63 ворожі дрони, ще майже стільки ж – локаційно втрачені.
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За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що діти в цей час були в укритті, пише LB.ua.
На відкритій місцевості виникло загоряння. Працюють служби.
Дані про пошкодження та поранених уточнюють.
За інформацією Віталія Кличка, навчальним закладом є школа.
Цієї ночі ППО збила 63 ворожі дрони, ще майже стільки ж – локаційно втрачені.
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У Києві уламки дрона впали на територію школи
Сьогодні, 10:00