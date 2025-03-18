У Києві уламки дрона впали на територію школи





За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що діти в цей час були в укритті, пише



На відкритій місцевості виникло загоряння. Працюють служби.



Дані про пошкодження та поранених уточнюють.



За інформацією Віталія Кличка, навчальним закладом є школа.



Цієї ночі ППО збила 63 ворожі дрони, ще майже стільки ж – локаційно втрачені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві під час ранкової повітряної тривоги уламки російського дрона впали на територію навчального закладу в Деснянському районі.За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що діти в цей час були в укритті, пише LB.ua На відкритій місцевості виникло загоряння. Працюють служби.Дані про пошкодження та поранених уточнюють.За інформацією, навчальним закладом є школа.Цієї ночі ППО збила 63 ворожі дрони, ще майже стільки ж – локаційно втрачені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію