У Києві уламки дрона впали на територію школи

У Києві уламки дрона впали на територію школи
У Києві під час ранкової повітряної тривоги уламки російського дрона впали на територію навчального закладу в Деснянському районі.

За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що діти в цей час були в укритті, пише LB.ua.

На відкритій місцевості виникло загоряння. Працюють служби.

Дані про пошкодження та поранених уточнюють.

За інформацією Віталія Кличка, навчальним закладом є школа.

Цієї ночі ППО збила 63 ворожі дрони, ще майже стільки ж – локаційно втрачені.

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Теги: Україна, росія, війна
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