У смітнику – 20 кг ікри, в багажнику – сотні блоків рідини для сигарет: таку знахідку в «Устилузі» виявили у водія автобуса

У смітнику – 20 кг червоної ікри, в багажнику – сотні блоків рідини для електронних сигарет. Водій рейсового автобуса намагався приховано доставити цей товар в Україну, за що отримав одразу 2 протоколи про порушення митних правил. Пильні волинські митники зупинили його на посту «Устилуг».Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці."Адже на харчові та нікотиновмісні продукти, а загалом – на вартість імпортованого громадянами для особистого споживання товару законодавством встановлені обмеження щодо можливих обсягів ввезення.Коли рейсовий автобус сполученням «Щецин-Київ» прибув з Польщі у пункт перетину кордону «Устилуг», його водію було запропоновано заповнити митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщуються громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності. У ній чоловік поставив прочерки.Втім, під час повного митного огляду в салоні автобуса на дні сміттєвого бака виявили 20 кг схожого на червону ікру продовольства. Її спакували у два чорних поліетиленових пакети, а для «певності» зверху накрили таким же пакетом зі справжнім сміттям. Це утруднювало виявлення прихованого товару, але не спрацювало. Знахідку орієнтовною вартістю 160 тисяч гривень тимчасово вилучили за протоколом про порушення митних правил, складеним за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу (приховування від митного контролю)", - йдеться в повідомленні.Згодом у цьому ж автобусі, але вже в багажному відділенні, виявили ще 310 підакцизних «зайців» - блоків рідини для електронних сигарет ELFBAR фасуванням по 30 мл. 31 упаковку по 10 штук у кожній, загалом 9,3 літри рідини склали у сумку серед речей пасажирів. Вартість цієї партії нікотинового товару оцінюється у 90 тисяч гривень. Вона теж тимчасово вилучена. Друге порушення кваліфіковане за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України та які переміщуються громадянами)."Ми ж нагадуємо усім громадянам, що в Україну дозволяється без письмового декларування ввозити харчові продукти для власного споживання на суму, що не перевищує 200 євро на особу в таких обсягах: в упаковці виробника – не більше, ніж 1 упаковка загальною масою до 2 кг кожного найменування на особу; без упаковки – неподільного продукту, готового до вживання, в кількості не більше, ніж по 1 найменуванню на одну особу. Громадянам, яким виповнилось 18 років, можна ввозити без письмового декларування в багажі або ручній поклажі товар із вмістом нікотину, але не більше, ніж 50 сигар/200 сигарет/250 г тютюну/2 шт. електронних сигарет/10 мл рідини для електронних сигарет.Загалом не підлягають письмовому декларуванню та не оподатковуються операції з ввезення в Україну товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше ніж 24 години та яка в'їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин", - наголошують на Волинській митниці.