У Луцькій громаді висадять близько 1000 дерев
Сьогодні, 11:40
Близько 1000 молодих саджанців з’явиться на території Луцької громади. Наразі формують точний план висаджування.
Про це Луцька міська рада повідомила misto.media у відповіді на запит.
Дерева висадять у межах загальноміської толоки, яка традиційно відбувається у громаді напередодні Великодня. Зараз визначають місця, кількість та асортимент посадкового матеріалу, від чого залежатиме його вартість.
У 2025 році на озеленення населених пунктів громади передбачено 100 тис. грн.
До слова, у 2024 році на території Луцької міської територіальної громади висадили 1090 дерев, 1407 кущів та 33 метри живоплоту.
Точної інформації про витрачену суму на висаджування цих зелених насаджень немає, оскільки в актах виконаних робіт, окрім висаджування, наявні інші види робіт з озеленення та доброустрою (посадка квітів, прополювання, полив, догляд та інше), пояснюють у Луцькій міській раді.
Раніше misto.media розповідало, що на озеленення Луцької громади у 2024 році витратили 25,2 млн грн.
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Про це Луцька міська рада повідомила misto.media у відповіді на запит.
Дерева висадять у межах загальноміської толоки, яка традиційно відбувається у громаді напередодні Великодня. Зараз визначають місця, кількість та асортимент посадкового матеріалу, від чого залежатиме його вартість.
У 2025 році на озеленення населених пунктів громади передбачено 100 тис. грн.
До слова, у 2024 році на території Луцької міської територіальної громади висадили 1090 дерев, 1407 кущів та 33 метри живоплоту.
Точної інформації про витрачену суму на висаджування цих зелених насаджень немає, оскільки в актах виконаних робіт, окрім висаджування, наявні інші види робіт з озеленення та доброустрою (посадка квітів, прополювання, полив, догляд та інше), пояснюють у Луцькій міській раді.
Раніше misto.media розповідало, що на озеленення Луцької громади у 2024 році витратили 25,2 млн грн.
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