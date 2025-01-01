У Луцькій громаді висадять близько 1000 дерев

У Луцькій громаді висадять близько 1000 дерев
Близько 1000 молодих саджанців з’явиться на території Луцької громади. Наразі формують точний план висаджування.

Про це Луцька міська рада повідомила misto.media у відповіді на запит.

Дерева висадять у межах загальноміської толоки, яка традиційно відбувається у громаді напередодні Великодня. Зараз визначають місця, кількість та асортимент посадкового матеріалу, від чого залежатиме його вартість.

У 2025 році на озеленення населених пунктів громади передбачено 100 тис. грн.

До слова, у 2024 році на території Луцької міської територіальної громади висадили 1090 дерев, 1407 кущів та 33 метри живоплоту.

Точної інформації про витрачену суму на висаджування цих зелених насаджень немає, оскільки в актах виконаних робіт, окрім висаджування, наявні інші види робіт з озеленення та доброустрою (посадка квітів, прополювання, полив, догляд та інше), пояснюють у Луцькій міській раді.

Раніше misto.media розповідало, що на озеленення Луцької громади у 2024 році витратили 25,2 млн грн.

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Теги: Луцька громада, дерева
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