На Донеччині на одній з ділянок фронту ухвалили рішення про відведення військ, - Наєв





Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, якого нещодавно призначили командувачем тактичної групи «Велика Новосілка», пише



Він розповів, що вже другий місяць командує тактичною групою, що тримає оборону на одному з напрямків у Донецькій області. Як наголосив Наєв, найважливіше для командування — зберегти життя і здоров’я особового складу. Саме тому ухвалили рішення про відведення.



«Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог зазнає втрат, і ми маємо змогу діяти ефективніше», — заявив він, хоча і не уточнив, про яку саме ділянку фронту йдеться.



За останній місяць завдяки роботі розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки й понад 2000 окупантів. Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на напрямку, зазначив Наєв.



Більше про ситуацію на фронті



За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 17 березня, зафіксовано 155 бойових зіткнень.



Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинули 139 КАБів, використали 2506 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 — із реактивних систем залпового вогню.



Також у Генштабі детальніше відзвітували про ситуацію на різних напрямках:



Харківський: росіяни один раз марно намагалися просунутися в районі Вовчанська.



Куп’янський: відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії в бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.



Лиманський: ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед у районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.



Сіверський: українські війська відбили три атаки в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

Краматорський: ворог сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.



Торецький: росіяни 25 разів атакували українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

Покровський: українські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.



Новопавлівський: українські оборонці відбили 14 атак у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.



Гуляйпільський: Сили оборони зупинили десять атак в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль.



Оріхівський: українські захисники відбили п'ять атак в районах населених пунктів Степове та Лобкове.



Придніпровський: ЗСУ успішно зупинили одну ворожу атаку.

Курський: українські військові відбили 18 атак росіян, також ворог завдав 30 авіаційних ударів.



Волинський та Поліський: ознак формування наступальних угруповань рф не виявили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На одній із ділянок фронту в Донецькій області ухвалили рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій.Про це повідомив генерал-лейтенант, якого нещодавно призначили командувачем тактичної групи «Велика Новосілка», пише Громадське Він розповів, що вже другий місяць командує тактичною групою, що тримає оборону на одному з напрямків у Донецькій області. Як наголосив Наєв, найважливіше для командування — зберегти життя і здоров’я особового складу. Саме тому ухвалили рішення про відведення.«Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог зазнає втрат, і ми маємо змогу діяти ефективніше», — заявив він, хоча і не уточнив, про яку саме ділянку фронту йдеться.За останній місяць завдяки роботі розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки й понад 2000 окупантів. Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на напрямку, зазначив Наєв.За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 17 березня, зафіксовано 155 бойових зіткнень.Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинули 139 КАБів, використали 2506 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 — із реактивних систем залпового вогню.Також у Генштабі детальніше відзвітували про ситуацію на різних напрямках:Харківський: росіяни один раз марно намагалися просунутися в районі Вовчанська.Куп’янський: відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії в бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.Лиманський: ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед у районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.Сіверський: українські війська відбили три атаки в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.Краматорський: ворог сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.Торецький: росіяни 25 разів атакували українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.Покровський: українські захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.Новопавлівський: українські оборонці відбили 14 атак у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.Гуляйпільський: Сили оборони зупинили десять атак в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль.Оріхівський: українські захисники відбили п'ять атак в районах населених пунктів Степове та Лобкове.Придніпровський: ЗСУ успішно зупинили одну ворожу атаку.Курський: українські військові відбили 18 атак росіян, також ворог завдав 30 авіаційних ударів.ознак формування наступальних угруповань рф не виявили.

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