Захищаючи Україну, поліг Герой з Луцька Едуард Ковальчук

Захищаючи Україну, поліг Герой з Луцька Едуард Ковальчук
На війні загинув лучанин Едуард Ковальчук.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Ковальчук Едуард Володимирович, 28.01.1991 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора-розвідника 2 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти.

Солдат Ковальчук Едуард Володимирович загинув 11.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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