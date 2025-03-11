Захищаючи Україну, поліг Герой з Луцька Едуард Ковальчук

Едуард Ковальчук.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Ковальчук Едуард Володимирович, 28.01.1991 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора-розвідника 2 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти.



Солдат Ковальчук Едуард Володимирович загинув 11.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Ковальчук Едуард Володимирович, 28.01.1991 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора-розвідника 2 розвідувального відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти.Солдат Ковальчук Едуард Володимирович загинув 11.03.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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