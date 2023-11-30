З 2027 року учні обиратимуть профіль навчання, - Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що з 2027 року учні обиратимуть профіль навчання.



Про це він сказав під час засідання Кабміну, пише



“Створюємо базу для “Профільної” реформи. З 2027 року учні обиратимуть профіль навчання. Це шлях до усвідомленого вибору професії”, – сказав Шмигаль.



Він зазначив, що нещодавно було розподілено 500 млн грн на матеріально-технічне оснащення шкіл. Заклади освіти повинні мати засоби і технології для забезпечення профілювання, зауважив прем’єр.



Також, як повідомив Шмигаль, загалом за останні два роки фінансування реформи Нової української школи збільшилося на 50%. У 2025 році бюджет НУШ складає понад 2 млрд грн.



Крім того, продовжується програма розвитку майстерень у закладах профтехосвіти.



“Вже обладнали близько 100 майстерень при освітніх закладах, з них понад 30 запрацювали вже цієї зими. У поточному році програма продовжується, на неї виділено фінансування обсягом 540 млн грн. Плануємо відкрити ще до сотні таких майстерень”, – повідомив Шмигаль.



Таким чином, за його словами, країна готує фахові кадри для відбудови України, створюється можливість отримати нову спеціалізацію внутрішньо переміщеним особам та усім охочим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністрзаявив, що з 2027 року учні обиратимуть профіль навчання.Про це він сказав під час засідання Кабміну, пише LB.ua “Створюємо базу для “Профільної” реформи. З 2027 року учні обиратимуть профіль навчання. Це шлях до усвідомленого вибору професії”, – сказав Шмигаль.Він зазначив, що нещодавно було розподілено 500 млн грн на матеріально-технічне оснащення шкіл. Заклади освіти повинні мати засоби і технології для забезпечення профілювання, зауважив прем’єр.Також, як повідомив Шмигаль, загалом за останні два роки фінансування реформи Нової української школи збільшилося на 50%. У 2025 році бюджет НУШ складає понад 2 млрд грн.Крім того, продовжується програма розвитку майстерень у закладах профтехосвіти.“Вже обладнали близько 100 майстерень при освітніх закладах, з них понад 30 запрацювали вже цієї зими. У поточному році програма продовжується, на неї виділено фінансування обсягом 540 млн грн. Плануємо відкрити ще до сотні таких майстерень”, – повідомив Шмигаль.Таким чином, за його словами, країна готує фахові кадри для відбудови України, створюється можливість отримати нову спеціалізацію внутрішньо переміщеним особам та усім охочим.

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