Ми, як дерева, вростаємо корінням у рідну землю: які вистави покажуть у Луцьку 19 – 23 березня





Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть за грою сильних характерів, проживатимуть доволі складні та емоційні моменти. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів та їхньою майстерністю, а найменшенькі тішитимуться казковим сюжетом.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 19 до 23 березня.



Ця вистава – захоплива подорож у світ внутрішніх пошуків і змагань, де звичайна дівчина зіштовхується зі складними моральними перипетіями та несподіваними обставинами.



У середу, 19 березня, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері». Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



«Звичайний робочий день, тиша навколо, ти одна поміж тисяч згаслих сердець. Здавалось би, що може піти не так? Може… До тебе непомітно підкрадеться справжнє життя, точніше його злам і …доведеться робити вибір. Той самий, про який так часто говорять і за яким так легко спостерігати зі сторони. Правильний або ні, хоча хто визначає який з них який? Обрати себе чи обставину навколо? Можливо, це саме той подарунок долі, який допоможе вдихнути новий присмак життя? Адже наші внутрішні пристрасті та потаємні прагнення найвідвертіші та найщиріші. Чи знайде героїня свій внутрішній компас у світі, де кожна з «дверей» це – можливість вибору? Приходьте та дізнайтеся разом з нами!» – авторка п’єси Неда Неждана.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Вистава про те, що найбільша цінність світу – це людське життя. Про геноцид над тими, які «інші». Про цінність дружби, любові, родини, і кожної швидкоплинної миті. Про те, що лише справжні люди вміють жартувати і сміятися, попри усі жахи війни...



У п’ятницю, 21 березня, о 18:00 – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



Вистава, у якій говоритимуть про війну, геноцид та межу між життям і смертю. Постановка, яка, втім, попри всю серйозність тем, які торкається, спонукає глядачів не лише плакати, а і багато... Сміятися. Наштовхне пригадати щось важливе, щемне і доволі особисте. Вечір в театрі, який прогорне гіркі та солодкі сторінки вашого життя, одна за одною, і нагадає, яке ж воно все-таки прекрасне... І повірте, післясмак буде теплим та приємним...



Ця вистава – неймовірно весела комедія на дві дії, насичена захопливими ситуаціями та несподіваними змінами, в які потрапляють персонажі.



У суботу, 22 березня, о 17:00 – «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Майстерність акторів, дотепні діалоги, яскраві образи, оригінальний сюжет і щирі сценічні емоції створять атмосферу для чудового відпочинку в театрі, поліпшать настрій та подарують багато позитивних вражень від перегляду. Своєрідне реаліті-шоу дасть можливість кожному глядачу відчути себе частиною життя інших і замислитися: «А чи зміг би я вдатися до безневинного обману заради… грошей?».



Запрошуємо на виставу – проникливу й щиру, яка зігріє серця й нагадає: справжня мудрість приходить із досвідом!



У неділю, 23 березня, о 12:00 – казка «Біда навчить» Богдана Стельмаха за Лесею Українкою. Режисер-постановник – Анатолій Мельничук. Тривалість – 1 година 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Був собі горобець…» – зворушлива й мудра історія про маленького бешкетника, який шукав розум у пернатих сусідів: курки, зозулі, бузька, гави, сови та сороки. Але лише поважний крук дав йому справжній урок: «Розум, молодче, по дорозі не валяється — поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш». На шляху до дорослішання горобчик зазнає холоду й голоду, вчиться спостерігати та розуміти життя інших птахів, а зрештою стає добрим господарем і турботливим батьком.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Вистава про те, що не продається, про принциповість і продажність, про справжні цінності й фальшивки, про гідність і ницість.



У неділю ввечері, 23 березня, о 17:00 – гірка комедія на дві дії «Останній Гречкосій» Ореста Огородника. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Одвічний біль і гризота українського господаря – питання землі, адже земля – годувальниця, джерело натхнення і тяжкої праці, без якої землероб не уявляє свого життя. Ким є українець без історії, яка цілковито зав’язана на землі? Код української нації – у відданості землі. Заберіть землю – заберете майбутнє, минуле, і сьогодення! Ми, українці, як дерева, вростаємо корінням у рідну землю, тим то й відрізняємося від кочівників, які тільки й вміють, що відбирати чуже, захоплювати й вбивати, ставлячись до людини, як до худоби. А українець до худоби ставиться, як до людини. Відчуваєте різницю?



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