Росія дронами знищила нафтопереробний завод України





Про це йдеться у повідомленні компанії, яке є у розпорядженні



За даними AES Group, по підприємству було випущено близько 20 дронів, а удари тривали протягом двох годин.



Це вже четверта атака на завод із лютого 2022 року. До цього підприємство працювало лише на 10% своєї потужності, проте після останньої атаки воно повністю знищене.



У компанії заявили, що цей удар став фатальним для бізнесу.



"Фактично, йдеться про початок процедури банкрутства. Четверта атака виявилася смертельною для підприємства. Залишається лише сподіватися на міжнародні суди, але в нинішній геополітичній ситуації шанси на справедливість невеликі", – прокоментували в AES Group.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 17 березня нафтопереробний завод у місті Мерефа, що належить Харківській інвестиційно-промисловій групі AES Group, зазнав атаки ворожих безпілотників.Про це йдеться у повідомленні компанії, яке є у розпорядженні ЕП За даними AES Group, по підприємству було випущено близько 20 дронів, а удари тривали протягом двох годин.Це вже четверта атака на завод із лютого 2022 року. До цього підприємство працювало лише на 10% своєї потужності, проте після останньої атаки воно повністю знищене.У компанії заявили, що цей удар став фатальним для бізнесу."Фактично, йдеться про початок процедури банкрутства. Четверта атака виявилася смертельною для підприємства. Залишається лише сподіватися на міжнародні суди, але в нинішній геополітичній ситуації шанси на справедливість невеликі", – прокоментували в AES Group.

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