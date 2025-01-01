У Луцьку попрощалися з Героєм Арсеном Цехошем

Арсена Цехоша.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Російсько-українська війна триває, на жаль, продовжують гинути наші захисники.



Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося прощання з військовослужбовцем Арсеном Цехошем. Герой загинув у боях з російськими окупантами 13 березня в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.



Разом із рідними та близькими віддати останню шану воїну до храму прийшли секретар міської ради Юрій Безпятко та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.



Поховали Героя на кладовищі у селі Піддубці.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада провела в останню дорогу ГерояПро це повідомили у Луцькій міській раді.Російсько-українська війна триває, на жаль, продовжують гинути наші захисники.Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося прощання з військовослужбовцем Арсеном Цехошем. Герой загинув у боях з російськими окупантами 13 березня в районі населеного пункту Новоолександрівка Донецької області.Разом із рідними та близькими віддати останню шану воїну до храму прийшли секретар міської ради Юрій Безпятко та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.Поховали Героя на кладовищі у селі Піддубці.

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