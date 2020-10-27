У Луцьку спіймали 15-річного водія, який порушив ПДР: на місце пригоди викликали матір
Сьогодні, 16:04
У Луцьку неповнолітній порушив ПДР: патрульні склали протокол на батьків.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 17 березня, близько 21-ї години на проспекті Відродження патрульні помітили автомобіль Toyota, водій якого порушив правила дорожнього руху, проїхавши на жовтий сигнал світлофора.
Інспектори з’ясували, що за кермом перебував 15-річний юнак, який через свій вік ніколи не отримував посвідчення водія. Поліцейські зв’язалися з матір’ю неповнолітнього, яка прибула на місце.
На матір патрульні склали адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 17 березня, близько 21-ї години на проспекті Відродження патрульні помітили автомобіль Toyota, водій якого порушив правила дорожнього руху, проїхавши на жовтий сигнал світлофора.
Інспектори з’ясували, що за кермом перебував 15-річний юнак, який через свій вік ніколи не отримував посвідчення водія. Поліцейські зв’язалися з матір’ю неповнолітнього, яка прибула на місце.
На матір патрульні склали адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.
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