У Луцьку спіймали 15-річного водія, який порушив ПДР: на місце пригоди викликали матір

У Луцьку спіймали 15-річного водія, який порушив ПДР: на місце пригоди викликали матір
У Луцьку неповнолітній порушив ПДР: патрульні склали протокол на батьків.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 17 березня, близько 21-ї години на проспекті Відродження патрульні помітили автомобіль Toyota, водій якого порушив правила дорожнього руху, проїхавши на жовтий сигнал світлофора.

Інспектори з’ясували, що за кермом перебував 15-річний юнак, який через свій вік ніколи не отримував посвідчення водія. Поліцейські зв’язалися з матір’ю неповнолітнього, яка прибула на місце.

На матір патрульні склали адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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Теги: Луцьк, неповнолітній, поліція
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