Лучанина, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК та цивільним, взяли під варту

Волинянина, якийта СП, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 41-річному жителю Луцька повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї та погрозі вбивством щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок .За даними слідства, чоловік удень 15 березня 2025 року на вулиці Чорновола у Луцьку чинив опір працівникам Волинського обласного ТЦК та СП, які здійснювали оповіщення та вручення повісток.Коли військовослужбовці попрохали волинянина надати відповідні документи для перевірки облікових даних, він вчинив сварку, дістав травматичний пістолет та, привівши його в бойову готовність, із погрозами почав спрямовувати ствол в їхній бік, а тоді здійснив постріл вгору.Після цього, тримаючи пістолет у руці, порушуючи громадський порядок, зупиняв проїжджаючі автомобілі та, погрожуючи водіям зброєю, намагався сісти у них і втекти.У затриманого зловмисника вилучено травматичний пістолет марки ПМ-РФ, а на місці події – гільзу.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.