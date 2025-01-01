Театральний квітень запрошує на улюблені вистави: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі
Сьогодні, 17:00
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, що відбудуться у квітні.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Театральний квітень буде чудовим! На наших сценах – яскраві прем'єри, улюблені вистави та нові історії, що захоплюють. Приходьте, адже світ мистецтва чекає саме на вас!» – йдеться у повідомленні.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та оперету, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щосуботи та щонеділі о 12:00. Однак, у цьому місяці, казкових вихідних буде трішки менше, ніж зазвичай, тому варто вже запланувати відпочинок у театрі.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Театральний квітень буде чудовим! На наших сценах – яскраві прем'єри, улюблені вистави та нові історії, що захоплюють. Приходьте, адже світ мистецтва чекає саме на вас!» – йдеться у повідомленні.
Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери та оперету, а найменших глядачів – на казкові історії.
На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щосуботи та щонеділі о 12:00. Однак, у цьому місяці, казкових вихідних буде трішки менше, ніж зазвичай, тому варто вже запланувати відпочинок у театрі.
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