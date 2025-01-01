Бійка та стрілянина з патрульними у Ковелі: нападнику винесли вирок





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А днями, 14 березня,



Деталі інциденту

За даними з судового рішення, у той день під час патрулювання вулиць міста поліцейські за порушення ПДР зупинили автомобіль. Інспектори вийшли зі службового авто, залишивши ключі в замку запалювання.



У цей момент випадковий перехожий скористався нагодою, непомітно підійшов до машини, витягнув ключі та кинувся втікати. Правоохоронці ринули на ним, але на допомогу правопорушнику прийшли троє знайомих. Вони почали всіляко захищати свого товариша, перешкоджаючи діям правоохоронця.





Під затримати крадія, той вдарив поліцейського кулаком в обличчя, а один із його “захисників” сильним ударом ногою по голові збив копа з ніг. Поки ж поліціянт оговтувався, зловмисники накивали п’ятами.



У результаті нападу поліцейський отримав тілесні ушкодження: забій голови та грудини із синцями. Такі травми за ступенем тяжкості належить до категорії легких тілесних.



Тоді патрульна поліція прокоментувала ситуацію та надала відео з боді-камер патрульних.





Рішення суду

Між обвинуваченим чоловіком і постраждалим поліцейським було укладено угоду про примирення. Суд визнав нападника винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень працівнику поліції під час виконання службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України). Йому було призначено один рік обмеження волі, проте від реального покарання він звільнений з іспитовим терміном на один рік.



Окрім цього, нападник відшкодував поліцейському 15 000 гривень моральної та матеріальної шкоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському міськрайонному суді розглянули справу щодо чоловіка, який, заступаючись за знайомого, наніс тілесні ушкодження патрульному поліцейському.Ця історія трапилася ще у листопаді 2024 року в Ковелі. Тоді відео з шарпаниною облетіло місцеві ЗМІ та телеграм-канали.А днями, 14 березня, нападнику винесли вирок.За даними з судового рішення, у той день під час патрулювання вулиць міста поліцейські за порушення ПДР зупинили автомобіль. Інспектори вийшли зі службового авто, залишивши ключі в замку запалювання.У цей момент випадковий перехожий скористався нагодою, непомітно підійшов до машини, витягнув ключі та кинувся втікати. Правоохоронці ринули на ним, але на допомогу правопорушнику прийшли троє знайомих. Вони почали всіляко захищати свого товариша, перешкоджаючи діям правоохоронця.Під затримати крадія, той вдарив поліцейського кулаком в обличчя, а один із його “захисників” сильним ударом ногою по голові збив копа з ніг. Поки ж поліціянт оговтувався, зловмисники накивали п’ятами.У результаті нападу поліцейський отримав тілесні ушкодження: забій голови та грудини із синцями. Такі травми за ступенем тяжкості належить до категорії легких тілесних.Тоді патрульна поліція прокоментувала ситуацію та надала відео з боді-камер патрульних.Між обвинуваченим чоловіком і постраждалим поліцейським було укладено угоду про примирення. Суд визнав нападника винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень працівнику поліції під час виконання службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України). Йому було призначено один рік обмеження волі, проте від реального покарання він звільнений з іспитовим терміном на один рік.Окрім цього, нападник відшкодував поліцейському 15 000 гривень моральної та матеріальної шкоди.

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