Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Едуардом Ковальчуком
Сьогодні, 19:09
19 березня відбудеться прощання з військовослужбовцем Едуардом Ковальчуком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У середу, 19 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Ковальчука Едуарда Володимировича (28.01.1991 року народження), який загинув 11 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героя на кладовищі у селі Рованці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У середу, 19 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Ковальчука Едуарда Володимировича (28.01.1991 року народження), який загинув 11 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Поховають Героя на кладовищі у селі Рованці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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