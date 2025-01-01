Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Едуардом Ковальчуком

Едуардом Ковальчуком.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"У середу, 19 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Ковальчука Едуарда Володимировича (28.01.1991 року народження), який загинув 11 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Поховають Героя на кладовищі у селі Рованці.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 березня відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили у Луцькій міській раді."У середу, 19 березня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Ковальчука Едуарда Володимировича (28.01.1991 року народження), який загинув 11 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області", - йдеться в повідомленні.Поховають Героя на кладовищі у селі Рованці.

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