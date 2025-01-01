Трамп і Путін погодили кроки до миру в Україні, перший - жодних ударів по енергетиці

Трамп і Путін погодили кроки до миру в Україні, перший - жодних ударів по енергетиці
Президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Росія та США домовились розпочати шлях до перемир'я в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Сьогодні Трамп та Путін обговорили питання перемир'я України та Росії. Під час розмови "лідери погодилися з тим, що цей конфлікт має завершитися міцним миром".

Як зазначили у Білому домі, Путін та Трамп погодили перші кроки щодо миру в Україні.

"Домовилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, а також технічних переговорів щодо імплементації припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та сталого миру", - сказано у повідомленні Білого дому.

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Теги: Зеленський, Трамп, війна, допомога США
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