Трамп і Путін погодили кроки до миру в Україні, перший - жодних ударів по енергетиці

Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Росія та США домовились розпочати шлях до перемир'я в Україні.



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Сьогодні Трамп та Путін обговорили питання перемир'я України та Росії. Під час розмови "лідери погодилися з тим, що цей конфлікт має завершитися міцним миром".



Як зазначили у Білому домі, Путін та Трамп погодили перші кроки щодо миру в Україні.



"Домовилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, а також технічних переговорів щодо імплементації припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та сталого миру", - сказано у повідомленні Білого дому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпровів розмову з російським диктатором. Росія та США домовились розпочати шлях до перемир'я в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.Сьогодні Трамп та Путін обговорили питання перемир'я України та Росії. Під час розмови "лідери погодилися з тим, що цей конфлікт має завершитися міцним миром".Як зазначили у Білому домі, Путін та Трамп погодили перші кроки щодо миру в Україні."Домовилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, а також технічних переговорів щодо імплементації припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та сталого миру", - сказано у повідомленні Білого дому.

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