У Луцьку на Рівненській перекинулося авто: є травмовані





Відео з місця події опублікували у телеграм-каналі «Луцьк бентежний», передає



За словами очевидців, є постраждалі. Наразі на місці аварії працюють медики.



Рух ділянкою дороги ускладнений. Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку неподалік від кільця на вулиці Рівненській перекинулася машина.Відео з місця події опублікували у телеграм-каналі «Луцьк бентежний», передає "Конкурент" За словами очевидців, є постраждалі. Наразі на місці аварії працюють медики.Рух ділянкою дороги ускладнений. Деталі – згодом.

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