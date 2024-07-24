У Луцьку на Рівненській перекинулося авто: є травмовані

У Луцьку на Рівненській перекинулося авто: є травмовані
У Луцьку неподалік від кільця на вулиці Рівненській перекинулася машина.

Відео з місця події опублікували у телеграм-каналі «Луцьк бентежний», передає "Конкурент".

За словами очевидців, є постраждалі. Наразі на місці аварії працюють медики.

Рух ділянкою дороги ускладнений. Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, постраждалі, Луцьк
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