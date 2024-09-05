У Луцьку на проспекті Грушевського палає квартира





Відео з місця пожежі опублікували у місцевих телеграм-каналах, передає



Наразі на місці події працює ДСНС.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у багатоповерхівці, яка розташована на проспекті Грушевського, горить квартира.Відео з місця пожежі опублікували у місцевих телеграм-каналах, передає "Конкурент" Наразі на місці події працює ДСНС.Деталі – згодом.

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