У Луцьку на проспекті Грушевського палає квартира
Сьогодні, 21:27
У Луцьку у багатоповерхівці, яка розташована на проспекті Грушевського, горить квартира.
Відео з місця пожежі опублікували у місцевих телеграм-каналах, передає "Конкурент".
Наразі на місці події працює ДСНС.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео з місця пожежі опублікували у місцевих телеграм-каналах, передає "Конкурент".
Наразі на місці події працює ДСНС.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на проспекті Грушевського палає квартира
Сьогодні, 21:27
У Луцьку на Рівненській перекинулося авто: є травмовані
Сьогодні, 21:15
Трамп і Путін погодили кроки до миру в Україні, перший - жодних ударів по енергетиці
Сьогодні, 20:05
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 березня
Сьогодні, 20:00
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Едуардом Ковальчуком
Сьогодні, 19:09