У Луцьку на проспекті Грушевського палає квартира

У Луцьку на проспекті Грушевського палає квартира
У Луцьку у багатоповерхівці, яка розташована на проспекті Грушевського, горить квартира.

Відео з місця пожежі опублікували у місцевих телеграм-каналах, передає "Конкурент".

Наразі на місці події працює ДСНС.

Деталі – згодом.

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Теги: пожежа, рятувальники, Луцьк
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