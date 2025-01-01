У Луцьку з бюджету хочуть виділяти гроші на ветеранський бізнес





Про це йдеться в експертному висновку щодо доцільності використання коштів фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади, передає



Відповідно до документа, гроші планують виділяти ветеранам, які отримали грант за програмою «Власна справа».



Із бюджету Луцької міської територіальної громади можуть дофінансовувати не більше 10% від суми грантової угоди, але не більше 50 тис. грн.





Фінансову допомогу можуть отримати:



учасники бойових дій;



особи з інвалідністю внаслідок війни;



члени їхніх сімей .



Бізнес має бути зареєстрованим на території Луцької міської територіальної громади.



Для подання заяв потрібно звернутися у департамент економічної політики (відділ розвитку підприємництва та торгівлі).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді запропонували виділити кошти на дофінансування грантів для ветеранів.Про це йдеться в експертному висновку щодо доцільності використання коштів фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади, передає "Місто. Медіа" Відповідно до документа, гроші планують виділяти ветеранам, які отримали грант за програмою «Власна справа».Із бюджету Луцької міської територіальної громади можуть дофінансовувати не більше 10% від суми грантової угоди, але не більше 50 тис. грн.Фінансову допомогу можуть отримати:учасники бойових дій;особи з інвалідністю внаслідок війни;члени їхніх сімей .Бізнес має бути зареєстрованим на території Луцької міської територіальної громади.Для подання заяв потрібно звернутися у департамент економічної політики (відділ розвитку підприємництва та торгівлі).

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