У Кремлі зробили заяву про розмову Путіна і Трампа: деталі

Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Вони обговорювали війну Росії проти України.



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Врегулювання війни



Як стверджують у Кремлі, Путін під час розмови заявив про готовність до спільного з США "опрацювання можливих шляхів врегулювання, яке повинно мати комплексний, стійкий і довгостроковий характер", а також "враховувати необхідність усунення першопричин "кризи".



Під час переговорів Путін і Трамп домовилися створити експертні групи, щоб продовжити зусилля з врегулювання війни.



Чорне море



Диктатор "конструктивно відреагував" на ініціативу Трампа, яка стосується безпеки судноплавства в Чорному морі. Сторони домовилися "опрацювати конкретні деталі". Деталі ініціативи не уточнюються.



Обмін полоненими



Як пише Кремль, Путін повідомив Трампу, що завтра, 19 березня, між Україною і Росією нібито відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175 осіб.



"Як жест доброї волі буде передано 23 важко поранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах", - пише Кремль.



Інші питання



Також Трамп і Путін обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря. Вони домовилися докласти "спільних зусиль" для стабілізації обстановки в регіоні.



Кремль назвав позитивним прикладом "оздоровлення" російсько-американських відносин солідарне голосування в ООН щодо резолюції про війну Росії проти України (Росія і США голосували проти української резолюції).



Президент США і глава Кремля розглядали "широкий спектр напрямків", за якими країни могли б "налагодити взаємодію". Зокрема, мова про сферу економіки та енергетики.



Трамп і Путін погодилися організувати хокейні матчі в США і Росії між російськими та американськими гравцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАі російський диктаторпровели телефонну розмову. Вони обговорювали війну Росії проти України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.Як стверджують у Кремлі, Путін під час розмови заявив про готовність до спільного з США "опрацювання можливих шляхів врегулювання, яке повинно мати комплексний, стійкий і довгостроковий характер", а також "враховувати необхідність усунення першопричин "кризи".Під час переговорів Путін і Трамп домовилися створити експертні групи, щоб продовжити зусилля з врегулювання війни.Диктатор "конструктивно відреагував" на ініціативу Трампа, яка стосується безпеки судноплавства в Чорному морі. Сторони домовилися "опрацювати конкретні деталі". Деталі ініціативи не уточнюються.Як пише Кремль, Путін повідомив Трампу, що завтра, 19 березня, між Україною і Росією нібито відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175 осіб."Як жест доброї волі буде передано 23 важко поранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах", - пише Кремль.Також Трамп і Путін обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря. Вони домовилися докласти "спільних зусиль" для стабілізації обстановки в регіоні.Кремль назвав позитивним прикладом "оздоровлення" російсько-американських відносин солідарне голосування в ООН щодо резолюції про війну Росії проти України (Росія і США голосували проти української резолюції).Президент США і глава Кремля розглядали "широкий спектр напрямків", за якими країни могли б "налагодити взаємодію". Зокрема, мова про сферу економіки та енергетики.Трамп і Путін погодилися організувати хокейні матчі в США і Росії між російськими та американськими гравцями.

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