Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19 березня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
В середу, 19 березня, буде помірна сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
В середу, 19 березня, буде помірна сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання.
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