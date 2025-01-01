Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19 березня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19 березня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

В середу, 19 березня, буде помірна сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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