У Луцькій громаді хочуть відремонтувати міст за майже 2,5 млн грн
Сьогодні, 05:17
На аварійно-відновлювальні роботи мосту через річку Омелянівка на вулиці Володимирській в с. Великий Омеляник Луцької громади потрібно витратити 2 млн 449 тис. грн.
Відповідний тендер оголосив департамент ЖКГ Луцької міської ради на сайті Prozorro, передає "Місто. Медіа".
Відповідно до нього планують виконати такі роботи:
демонтувати елементи споруди;
посилити берегові опори монолітним залізобетоном;
встановити прогонові залізобетонні плити;
встановити бар’єрну та перильну огорожу;
влаштувати тонкошарове поліуретанове покриття на тротуарах;
забезпечити антикорозійний захист бетонних конструкцій;
забезпечити дорожню розмітку.
Термін виконання робіт — 31 грудня 2026 року.
Пропозиції можна подавати до 19 березня.
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Відповідний тендер оголосив департамент ЖКГ Луцької міської ради на сайті Prozorro, передає "Місто. Медіа".
Відповідно до нього планують виконати такі роботи:
демонтувати елементи споруди;
посилити берегові опори монолітним залізобетоном;
встановити прогонові залізобетонні плити;
встановити бар’єрну та перильну огорожу;
влаштувати тонкошарове поліуретанове покриття на тротуарах;
забезпечити антикорозійний захист бетонних конструкцій;
забезпечити дорожню розмітку.
Термін виконання робіт — 31 грудня 2026 року.
Пропозиції можна подавати до 19 березня.
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