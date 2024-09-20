У Луцькій громаді хочуть відремонтувати міст за майже 2,5 млн грн





Відповідний тендер оголосив департамент ЖКГ Луцької міської ради на сайті Prozorro, передає



Відповідно до нього планують виконати такі роботи:



демонтувати елементи споруди;



посилити берегові опори монолітним залізобетоном;



встановити прогонові залізобетонні плити;



встановити бар’єрну та перильну огорожу;



влаштувати тонкошарове поліуретанове покриття на тротуарах;



забезпечити антикорозійний захист бетонних конструкцій;



забезпечити дорожню розмітку.



Термін виконання робіт — 31 грудня 2026 року.



Пропозиції можна подавати до 19 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На аварійно-відновлювальні роботи мосту через річку Омелянівка на вулиці Володимирській в с. Великий Омеляник Луцької громади потрібно витратити 2 млн 449 тис. грн.Відповідний тендер оголосив департамент ЖКГ Луцької міської ради на сайті Prozorro, передає "Місто. Медіа" Відповідно до нього планують виконати такі роботи:демонтувати елементи споруди;посилити берегові опори монолітним залізобетоном;встановити прогонові залізобетонні плити;встановити бар’єрну та перильну огорожу;влаштувати тонкошарове поліуретанове покриття на тротуарах;забезпечити антикорозійний захист бетонних конструкцій;забезпечити дорожню розмітку.Термін виконання робіт — 31 грудня 2026 року.Пропозиції можна подавати до 19 березня.

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