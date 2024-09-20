У Луцькій громаді хочуть відремонтувати міст за майже 2,5 млн грн

У Луцькій громаді хочуть відремонтувати міст за майже 2,5 млн грн
На аварійно-відновлювальні роботи мосту через річку Омелянівка на вулиці Володимирській в с. Великий Омеляник Луцької громади потрібно витратити 2 млн 449 тис. грн.

Відповідний тендер оголосив департамент ЖКГ Луцької міської ради на сайті Prozorro, передає "Місто. Медіа".

Відповідно до нього планують виконати такі роботи:

демонтувати елементи споруди;

посилити берегові опори монолітним залізобетоном;

встановити прогонові залізобетонні плити;

встановити бар’єрну та перильну огорожу;

влаштувати тонкошарове поліуретанове покриття на тротуарах;

забезпечити антикорозійний захист бетонних конструкцій;

забезпечити дорожню розмітку.

Термін виконання робіт — 31 грудня 2026 року.

Пропозиції можна подавати до 19 березня.

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Теги: міст, ремонт, Луцька громада
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