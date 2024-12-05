«Це ненормально»: волиняни скаржаться на підняття цін за проїзд громадським транспортом





Журналісти



Попри здорожчання квитків, пасажирів на автостанції Луцька чимало. Волинянка Ольга чекає на автобус до Володимира і ділиться своїми враженнями:



«Якось ніби так і було, особливо різниці поки не відчула. Але якщо ціни ще зростуть, це буде погано. Зарплати маленькі, а якщо їхати далеко, то доводиться викласти кругленьку суму», – каже жінка.



Інші пасажири зазначають, що вже змушені економити та скорочувати поїздки.



«Я живу у невеликому селі, а працюю в Луцьку. Раніше могла їздити додому частіше, тепер доведеться обмежитися двома поїздками на тиждень. Пенсіонерам ще складніше — у людей пенсії невеликі, а вартість квитків зростає», – нарікає пані Галина, яка чекає на свій автобус.



Дехто зізнається, що вже замислюється над альтернативними варіантами пересування.



«Можливо, доведеться шукати когось, із ким можна їздити на попутках. Автобуси хоч і зручні, але коли ціна росте, доводиться шукати інші варіанти», – говорить студент Максим.



Зміни у тарифах зачепили не тільки пасажирів, а й перевізників. Водії визнають, що підвищення тарифів неминуче, адже витрати на обслуговування транспорту зростають.



«Автобус зараз коштує приблизно 2,5 мільйона гривень, і його потрібно ремонтувати. Паливо дорожчає, техобслуговування теж недешеве. Тому й проїзд доводиться оновлювати», – розповідає водій міжміського маршруту Іван.



При цьому самі перевізники наголошують, що подорожчання квитків не завжди означає збільшення їхнього заробітку.



«Людей менше не стало, але вони невдоволені. Нам теж не вигідно, коли пасажири зляться, бо це впливає на загальну ситуацію», – каже водій маршрутки Сергій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останнім часом волиняни зіткнулися з підвищенням тарифів на проїзд у громадському транспорті. Для одних це стало відчутним ударом по кишені, інші ще не встигли помітити змін.Журналісти Конкурент TV вирушили на головну автостанцію Луцька, щоб дізнатися, як реагують пасажири та що про це думають водії.Попри здорожчання квитків, пасажирів на автостанції Луцька чимало. Волинянка Ольга чекає на автобус до Володимира і ділиться своїми враженнями:«Якось ніби так і було, особливо різниці поки не відчула. Але якщо ціни ще зростуть, це буде погано. Зарплати маленькі, а якщо їхати далеко, то доводиться викласти кругленьку суму», – каже жінка.Інші пасажири зазначають, що вже змушені економити та скорочувати поїздки.«Я живу у невеликому селі, а працюю в Луцьку. Раніше могла їздити додому частіше, тепер доведеться обмежитися двома поїздками на тиждень. Пенсіонерам ще складніше — у людей пенсії невеликі, а вартість квитків зростає», – нарікає пані Галина, яка чекає на свій автобус.Дехто зізнається, що вже замислюється над альтернативними варіантами пересування.«Можливо, доведеться шукати когось, із ким можна їздити на попутках. Автобуси хоч і зручні, але коли ціна росте, доводиться шукати інші варіанти», – говорить студент Максим.Зміни у тарифах зачепили не тільки пасажирів, а й перевізників. Водії визнають, що підвищення тарифів неминуче, адже витрати на обслуговування транспорту зростають.«Автобус зараз коштує приблизно 2,5 мільйона гривень, і його потрібно ремонтувати. Паливо дорожчає, техобслуговування теж недешеве. Тому й проїзд доводиться оновлювати», – розповідає водій міжміського маршруту Іван.При цьому самі перевізники наголошують, що подорожчання квитків не завжди означає збільшення їхнього заробітку.«Людей менше не стало, але вони невдоволені. Нам теж не вигідно, коли пасажири зляться, бо це впливає на загальну ситуацію», – каже водій маршрутки Сергій.

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