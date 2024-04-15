Луцьк поки не переходитиме на багаторічні рослини





Таку відповідь опублікувала Луцька міська рада на платформі місцевих петицій 13 березня, передає



Нагадаємо, 17 лютого голова луцької громадської організації Любомир Дмитришин зареєстрував звернення, в якому просить закупити для міста багаторічні рослини.



Петиція набрала 310 голосів із 300 потрібних.



У відповіді наголосили, що у громаді діє Програма розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Однак, на період дії воєнного стану її фінансування обмежили та в повному обсязі програма не виконується.



Якщо ж бюджетні призначення збільшать — у департаменті ЖКГ розглянуть питання розробки нової стратегії чи програми.



У відповіді вказали, що на вибір рослин для клумб впливає декілька факторів:



насадження мають витримувати забруднене повітря та недостатню або ж завелику кількість сонця;



перед висадкою нових рослин треба перевірити стан ґрунту, можливо його якість треба покращити;



треба обирати рослини, які не будуть перекривати однорічні квіти, а доповнювати їх;



потрібно обирати рослини з різним періодом цвітіння та відповідною колірною гамою.



Також зазначили недоліки висадки лише багаторічних рослин:



займають більше місця і можуть бути проблемою в малих клумбах;



можуть вимагати додаткового захисту в зимовий період;



ретельніший догляд під час посадки, ніж для однорічних;



затримка цвітіння, якщо рослини молоді або нещодавно пересаджені;



не дають можливості змінювати дизайн клумби кожного року;



більше часу на відновлення рослини після пошкодження;



можуть витіснити інші рослини, бо швидко розростаються.



Протягом 2024 року активісти ГО «Семиярусна гора» проводили дослідження, аби наголосити на важливості переходу Луцької громади на багаторічні рослини.



Дослідники, проаналізували, що багаторічники мають такі позитивні сторони:



мінімальний догляд;



довговічність;



естетична привабливість;



економія;



декоративність зберігається у період поза цвітінням;



позитивний вплив на біорізноманіття;



зменшення ефекту теплового острова у місті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аби у Луцьку висаджували на клумбах багаторічні квіти, треба збільшити на це бюджет.Таку відповідь опублікувала Луцька міська рада на платформі місцевих петицій 13 березня, передає "Місто. Медіа" Нагадаємо, 17 лютого голова луцької громадської організації Любомир Дмитришин зареєстрував звернення, в якому просить закупити для міста багаторічні рослини.Петиція набрала 310 голосів із 300 потрібних.У відповіді наголосили, що у громаді діє Програма розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Однак, на період дії воєнного стану її фінансування обмежили та в повному обсязі програма не виконується.Якщо ж бюджетні призначення збільшать — у департаменті ЖКГ розглянуть питання розробки нової стратегії чи програми.У відповіді вказали, що на вибір рослин для клумб впливає декілька факторів:насадження мають витримувати забруднене повітря та недостатню або ж завелику кількість сонця;перед висадкою нових рослин треба перевірити стан ґрунту, можливо його якість треба покращити;треба обирати рослини, які не будуть перекривати однорічні квіти, а доповнювати їх;потрібно обирати рослини з різним періодом цвітіння та відповідною колірною гамою.Також зазначили недоліки висадки лише багаторічних рослин:займають більше місця і можуть бути проблемою в малих клумбах;можуть вимагати додаткового захисту в зимовий період;ретельніший догляд під час посадки, ніж для однорічних;затримка цвітіння, якщо рослини молоді або нещодавно пересаджені;не дають можливості змінювати дизайн клумби кожного року;більше часу на відновлення рослини після пошкодження;можуть витіснити інші рослини, бо швидко розростаються.Протягом 2024 року активісти ГО «Семиярусна гора» проводили дослідження, аби наголосити на важливості переходу Луцької громади на багаторічні рослини.Дослідники, проаналізували, що багаторічники мають такі позитивні сторони:мінімальний догляд;довговічність;естетична привабливість;економія;декоративність зберігається у період поза цвітінням;позитивний вплив на біорізноманіття;зменшення ефекту теплового острова у місті.

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