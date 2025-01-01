Курс валют на 19 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 19 березня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 13 копійок і становить 41,56 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,56 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,34 (+18 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,86 (+8 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,56 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,34 (+18 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,86 (+8 коп.)
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