Коли на Волинь прийде потепління?





Проте вже завтра, 20 березня, погодні умови почнуть змінюватися, і варто очікувати на поступове підвищення температури.



Якою буде погода найближчими днями?

За даними



Четвер, 20 березня: нічна температура становитиме -2°…-4°, вдень повітря прогріється до +10°…+12°. Очікується мінлива хмарність, без опадів.



П’ятниця, 21 березня: ніч буде дещо теплішою — 0°…-2°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11°…+13°. День пройде під покровом хмар, опадів не передбачається.



Субота, 22 березня: вночі температура становитиме +1°…-1°, удень збережеться комфортна весняна температура +11°…+13°. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.



А от у неділю, 23 березня, погодні умови знову трохи зміняться. Нічна температура коливатиметься в межах +5°…+3°, а денна знизиться до +7°…+9°. Хмарність посилиться, а вдень можливий дощ.



Прогноз на наступний тиждень

Згідно з попередніми прогнозами синоптиків, на Волині впродовж наступного тижня пануватиме волога погода.



Очікуються періодичні дощі, які стануть характерною рисою останніх березневих днів. Денна температура буде доволі комфортною — в межах +10°…+13°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 березня, мешканці Волині ще відчують на собі прохолодну весняну погоду. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +5°…+7°, небо залишатиметься переважно хмарним.Проте вже завтра, 20 березня, погодні умови почнуть змінюватися, і варто очікувати на поступове підвищення температури.За даними Українського гідрометеоцентру , з середини тижня Волинь поступово відчуватиме потепління.Четвер, 20 березня: нічна температура становитиме -2°…-4°, вдень повітря прогріється до +10°…+12°. Очікується мінлива хмарність, без опадів.П’ятниця, 21 березня: ніч буде дещо теплішою — 0°…-2°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11°…+13°. День пройде під покровом хмар, опадів не передбачається.Субота, 22 березня: вночі температура становитиме +1°…-1°, удень збережеться комфортна весняна температура +11°…+13°. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.А от у неділю, 23 березня, погодні умови знову трохи зміняться. Нічна температура коливатиметься в межах +5°…+3°, а денна знизиться до +7°…+9°. Хмарність посилиться, а вдень можливий дощ.Згідно з попередніми прогнозами синоптиків, на Волині впродовж наступного тижня пануватиме волога погода.Очікуються періодичні дощі, які стануть характерною рисою останніх березневих днів. Денна температура буде доволі комфортною — в межах +10°…+13°.

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