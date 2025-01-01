Коли на Волинь прийде потепління?

Коли на Волинь прийде потепління?
Сьогодні, 19 березня, мешканці Волині ще відчують на собі прохолодну весняну погоду. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +5°…+7°, небо залишатиметься переважно хмарним.

Проте вже завтра, 20 березня, погодні умови почнуть змінюватися, і варто очікувати на поступове підвищення температури.

Якою буде погода найближчими днями?


За даними Українського гідрометеоцентру, з середини тижня Волинь поступово відчуватиме потепління.

Четвер, 20 березня: нічна температура становитиме -2°…-4°, вдень повітря прогріється до +10°…+12°. Очікується мінлива хмарність, без опадів.

П’ятниця, 21 березня: ніч буде дещо теплішою — 0°…-2°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11°…+13°. День пройде під покровом хмар, опадів не передбачається.

Субота, 22 березня: вночі температура становитиме +1°…-1°, удень збережеться комфортна весняна температура +11°…+13°. Очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

А от у неділю, 23 березня, погодні умови знову трохи зміняться. Нічна температура коливатиметься в межах +5°…+3°, а денна знизиться до +7°…+9°. Хмарність посилиться, а вдень можливий дощ.

Прогноз на наступний тиждень


Згідно з попередніми прогнозами синоптиків, на Волині впродовж наступного тижня пануватиме волога погода.

Очікуються періодичні дощі, які стануть характерною рисою останніх березневих днів. Денна температура буде доволі комфортною — в межах +10°…+13°.

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